Обстріл Слов'янська 25 листопада 2025 року: є поранені

Слов'янськ на мапі. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Війська країни-агресорки вдень 25 листопада обстріляли Слов’янськ. Внаслідок атак по місту, попередньо, двоє людей дістали поранення.

Про це пише “Суспільне. Донбас” з посиланням на Слов’янську МВА.

Там розповіли, що росіяни атакували Слов’янськ 25 листопада. Внаслідок обстрілу поранень дістали двоє людей — це попередньо.

О 12:57 місцева влада повідомляла, що з технічних причин рух тролейбусів у місті тимчасово зупинили.

Також о 10:43 у Краматорському районі була оголошена повітряна тривога. На момент публікації відбою не було. Об 11:55 Повітряні сили повідомили про пуски авіабомб “КАБ” на Донеччину.

Оновлено: росіяни атакували місто опівдні, близько 12:00. У військові адміністрації підтвердили влучання в заклади освіти.

Оновлено 15:50: унаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнала місцева пожежно-рятувальна частина ДСНС. Вибуховою хвилею там вибило скління шести гаражних воріт, розповіли у пресслужбі.

Під час атаки рятувальники перебували в укритті — ніхто не постраждав, а пожежна техніка залишилася неушкодженою.

Нагадаємо, війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту Донецької області майже 1,9 тисячі разів. Внаслідок цих ударів загинула одна людина. У регіоні фіксують руйнування інфраструктури.