Де лінія фронту у Донецькій області 25 листопада 2025 року: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 24 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту Донецької області майже 1,9 тисячі разів. Внаслідок цих ударів загинула одна людина. У регіоні фіксують руйнування інфраструктури.

Якою була ситуація у Донецькій області 24 жовтня

Російські війська минулої доби атакували 11 населених пунктів регіону, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Лиману, Миколаївці, Слов’янську, Билбасівці, Іллінівці, Коровйому Яру, Привіллю, Шевченку.

Загалом окупанти завдали 1 895 ударів по житлових кварталах та лінії фронту регіону. Руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів, з яких 7 — житлові будинки.

Зокрема, у Лимані через російський FPV-дрон загинула людина. На Костянтинівку росіяни скинули бомбу “КАБ-250” — зруйнували приватний будинок.

В Іллінівці FPV-дрон знищив приватний будинок. У Слов’янську внаслідок влучання БпЛА “Молнія-2” пошкоджень дістали три приватних будинки.

У Билбасівці пошкоджень зазнала приватна оселя. По Дружківці загарбники поцілили FPV-дроном – руйнувань зазнав багатоквартирний будинок.

У Краматорську російські війська пошкодили об’єкт інфраструктури. Крім того, після опівночі місто зазнало нової дронової атаки — окупанти понівечили газопровід.

Як звітують в Донецькій ОВА, з лінії фронту евакуювали 111 людей, у тому числі 23 дитини.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку війська країни-агресорки атакували 15 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Так, окупанти намагалися просунутися у районах Шандриголового, Новоселівки, Греківки, Надії, Зарічного та в напрямку Ставка.

На Слов’янському напрямку українські захисники відбили 15 штурмів окупаційних військ у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська та в напрямку Званівки, Ямполя, Закітного.

На Краматорському напрямку росіяни не проводили наступальних дій. Однак на Костянтинівському напрямку вони здійснили 24 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку відбулося 61 бойове зіткнення поблизу Шахового, Нового Шахового, Родинського, Красного Лимана, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Новоекономічного, Молодецького, Філії, Дачного.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 13 спроб військ країни-агресорки прорвати оборонні рубежі у районах Степового, Красногірського, Привільного, Павлівки, Єгорівки, Зеленого Гаю, Вороного, Соснівки та в напрямку Орестополя.

Нагадаємо, підрозділи Сил спеціальних операцій завдали серії ударів по локаціях російської армії на Донеччині. Так, бійці атакували склади боєприпасів, позиції снайперів та скупчення штурмових груп загарбників. Влучання були в районі Покровська та на тимчасово окупованих територіях регіону.