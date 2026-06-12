Наслідки російських атак у Донецькій області 11 червня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Протягом 11 червня поліція зафіксувала 1606 ударів російських загарбників по лінії фронту та житлових кварталах на підконтрольній частині Донецької області. Через влучання по Дружківці та Веселому загинули двоє цивільних, у регіоні загалом було четверо поранених. Розповідаємо, що відомо про ситуацію в області за добу.

Влучання відбулися щонайменше у 10 населених пунктах

Під вогнем за добу, пише поліція, були міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Біленьке, Олексієво-Дружківка, Шабельківка, села Веселе, Мирна Долина та Самійлівка.

У Дружківці через російську атаку загинула людина, яка на момент удару перебувала на городі. Ще двоє цивільних у місті загинули через влучання FPV-дрона. Там пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобіль.

Одне життя обірвалося під час російської атаки FPV-дроном по Веселому, що в Покровському районі.

Двоє поранених — у Слов’янську, там також пошкоджений об’єкт інфраструктури.

По Краматорську російські вдарили шістьма безпілотниками, переважно FPV-дронами. Пошкоджені один багатоквартирний і три приватні будинки, заклад освіти, а також два цивільні авто.

У Самійлівці російський дрон “Молнія-2” пошкодив приватний будинок і автомобіль. У Шабельківці руйнувань зазнав приватний будинок, у Біленькому та Мирній Долині — автомобілі.

У Білозерському постраждав гараж.

Загалом за добу на Донеччині зазнали руйнувань 18 цивільних об’єктів, з них вісім — житлові будинки, уточнили в поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив, що також під вогнем були Сергіївка Андріївської громади та Різниківка — Сіверської. Там пошкоджені приватні будинки.

Загарбники штурмували на більшості напрямків Донеччини

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили 17 разів намагалися вклинитися в оборону у районі Новоселівки та у напрямку Дробишевого, Озерного, Лимана, Шийківки, Степового;

на Слов’янському напрямку окупанти штурмували 11 разів у районі Закітного та у напрямку Кривої Луки, Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку загарбники наступальних дій не проводили;

на Костянтинівському напрямку російські військові здійснили 11 атак поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Іллінівки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 47 штурмових дій армійців країни-агресорки у районах Затишка, Новоолександрівки, Муравки, Гришиного, Котлиного, Удачного та у напрямку Нового Донбасу, Білицького, Шевченка, Дорожнього, Вільного, Новопавлівки.

Нагадаємо, російські ресурси опублікували нарізку кадрів, на яких загарбники позують із прапорами нібито на різних локаціях в Костянтинівці. Серед них щонайменше одна справді розташована у межах міста: російський військовий знявся з прапором на території пошкодженого Свято-Стрітенського храму у центральному районі.