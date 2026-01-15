Ветеранів Олександра Андрієнка та Віктора Дикого відзначили орденами "За заслуги" за участь в "Іграх Нескорених": деталі

Орден "За заслуги" III ступеня. Фото: Донецька ОДА

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Президент України відзначив двох спортсменів з Донецької області — ветеранів Олександра Андрієнка та Віктора Дикого — орденом за “За заслуги” III ступеня. Атлети вибороли нагороди під “Ігор Нескорених” у 2023 та 2025 роках.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу на сайті Президента України.

Глава держави відзначив членів національної збірної, які представляли Україну на міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених” у 2023 та 2025 роках, орденом “За заслуги” III ступеня. Серед них є двоє представників з Донецької області — Олександр Андрієнко та Віктор Дикий.

Як розповідали у Донецькій ОДА, Віктор Дикий став срібним призером у лижних перегонах, а також допоміг українській команді з волейболу сидячи здобути бронзові нагороди. До початку російської агресії він працював енергодиспетчером на станції Лиман Донецької залізниці.

У 2014 році чоловік добровільно вступив до батальйону “Артемівськ”. Під час виходу з оточення у Дебальцевому — в лютому 2015 року — Дикий зазнав першого поранення. Вже під час відкритого вторгнення захисник знову повернувся до лав війська — у складі батальйону Національної гвардії “Донбас”.

У грудні 2022 року в бою поблизу Кремінної він отримав тяжке поранення та втратив обидві ноги.

Олександр Андрієнко виборов бронзову нагороду у біатлоні та “срібло” у 4-хвилинному веслуванні на тренажерах З 2016 по 2020 рік атлет працював слідчим в Авдіївці, а згодом — у Службі судової охорони Донеччини.

Читати також: “Дав дружині слово разом станцювати на день народження доньки”. Як поліцейський з Донеччини відновлюється після втрати ноги на війні

У 2023 році він повернувся до лав Національної поліції та вступив до штурмової бригади “Лють”. Андрієнко воював у складі штурмового полку “Луганськ”. У липні 2023 року поблизу Курдюмівки чоловік зазнав поранення та втратив ногу.

У лютому 2025-го обидва ветерани вже розповідали Вільному Радіо, як виступили на “Іграх Нескорених-2025”.

Нагадаємо, ми також розповідали історію ветерана Олександра Виговського, який запустив два успішні бізнеси на Житомирщині — відкрив пекарню та СТО, де ремонтує автівки.