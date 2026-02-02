Наслідки нічного удару по Олексієво-Дружківці 1 лютого. Фото: Вадим Філашкін

У ніч на 2 лютого російські загарбники атакували прифронтове селище Олексієво-Дружківка авіабомбою. Вона влучила по будинку, де перебувала сім’я з п’яти людей. Внаслідок удару батько та повнолітній син загинули, а мати та двоє дітей — зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Донецькій обласній прокуратурі уточнюють, що поранених 42-річну жінку, 11-річного хлопчика та 16-річну дівчину вже госпіталізували. У них діагностують переломи, мінно-вибухові травми й уламкові поранення. Хлопчик перебуває в лікарні у тяжкому стані. Удар відбувся о 23:30.

Начальник ДонОВА Філашкін уточнює, що цю родину у листопаді 2025 року вже евакуйовували до Одеської області, однак у грудні вона самовільно повернулася до прифронтової Олексієво-Дружківки.

“Поруч зі співчуттям вирує й обурення, адже батьки свідомо ухвалили рішення кинути далекий від фронту регіон і повернути власних дітей під ворожі бомби. Не знаю, скільки ще таких історій треба, щоб нарешті всім стало зрозуміло: залишатися на Донеччині — небезпечно! Кожен день тут — це невиправданий ризик для життя і здоров’я!”, — каже начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він закликав жителів регіону евакуюватися, адже безпекова ситуація на Донеччині тільки загострюється.

Нагадаємо, ще сімнадцятьом людям волонтери допомогли виїхати на більш безпечну територію з прифронтової Дружківської громади. Місто і прилеглі населені пункти перебувають під щільним вогнем росіян, а подекуди вже немає газу та світла.