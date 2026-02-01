З прифронтової Дружківської громади волонтери “Проліски” евакуювали ще 17 людей

Підтримайте Вільне Радіо
Ще сімнадцятьом людям волонтери допомогли виїхати на більш безпечну територію з прифронтової Дружківської громади. Місто і прилеглі населені пункти перебувають під щільним вогнем росіян, а подекуди вже немає газу та світла.
Про евакуацію повідомив керівник Гуманітарної місії “Проліска” в Донецькій області Євген Ткачов.
Серед евакуйованих — одна дитина, десятеро літніх людей, троє з яких перебували у вкрай важкому стані, а також поранений мешканець Костянтинівки. Разом із людьми з небезпечної зони вивезли й двох собак.
Безпекова ситуація в частині населених пунктів Дружківської громади ускладнюється, зазначає благодійник: через бойові дії деякі райони залишаються без газу та електроенергії, а російські дрони щоразу залітають далі від лінії фронту.
“Там ще тисячі людей, і попри всі зусилля і місцевих адміністрацій, і героїчних поліціянтів <…> в прифронт повертаються і сімʼї з дітьми…” — зазначає Євген Ткачов.
Евакуація з прифронтових громад Донеччини триває попри постійні обстріли та загрозу для цивільного населення.
