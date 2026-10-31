Якими були наслідки російських ударів по Донеччині 30 жовтня 2026 року (ЗВЕДЕННЯ)

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30 жовтня 2026 року у Слов’янську внаслідок російських ударів загинули двоє людей. Ще 16 цивільних дістали поранень: дванадцятеро — у Слов’янську та по двоє — у Краматорську та Дружківці. За добу російські удари пошкодили та зруйнували 53 цивільні об’єкти. Серед них — відділення пошти, АЗС та житлові будинки. Українські військові на Донеччині за добу відбили 45 атак російської армії. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.
За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 30 жовтня внаслідок ударів російських військових загинули двоє людей у Слов’янську. Ще 16 цивільних дістали поранень — 12 у Слов’янську та по двоє у Краматорську та Дружківці.
У прокуратурі Донеччини уточнюють, що серед загиблих у Слов’янську є 16-річний хлопець. Він із 73-річним дідом їхав у машині, коли по ній вдарив FPV-дрон росіян. У цій же автівці поранення дістали батьки хлопця — 43-річна мати та 57-річний батько.
У Краматорську поранені двоє чоловіків — 46 та 76 років. У Дружківці травми від вибуху дістали цивільні 51 та 70 років.
Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 449 житель Донеччини, ще 10 935 дістали поранень.
За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 306 разів. Постраждали 3 населених пункти: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ.
Протягом доби під обстріли потрапив 53 цивільних об’єктів, з них 36 — житлові будинки. Зокрема:
За даними голови ДонОВА Вадима Філашкіна в ніч проти 31 жовтня інших руйнувань та постраждалих на Донеччині не фіксували.
За даними Генерального штабу ЗСУ, 30 жовтня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 45 разів штурмували позиції українських захисників:
Зазначимо, протягом 30 жовтня 2026 року українські захисники не фіксували атак російської армії на Олександрівському та Краматорському напрямках.
Нагадаємо, через постійні російські обстріли електропостачання технічно неможливо відновити у трьох мікрорайонах Словʼянська, багатоквартирних будинках ще одного мікрорайону, а також на трьох котельнях.