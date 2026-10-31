Якими були наслідки російських ударів по Донеччині 30 жовтня 2026 року (ЗВЕДЕННЯ)

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 30 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

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30 жовтня 2026 року у Слов’янську внаслідок російських ударів загинули двоє людей. Ще 16 цивільних дістали поранень: дванадцятеро — у Слов’янську та по двоє — у Краматорську та Дружківці. За добу російські удари пошкодили та зруйнували 53 цивільні об’єкти. Серед них — відділення пошти, АЗС та житлові будинки. Українські військові на Донеччині за добу відбили 45 атак російської армії. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

30 жовтня 2026 року від російських ударів на Донеччині загинули двоє цивільних та ще 16 дістали поранень

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 30 жовтня внаслідок ударів російських військових загинули двоє людей у Слов’янську. Ще 16 цивільних дістали поранень — 12 у Слов’янську та по двоє у Краматорську та Дружківці.

У прокуратурі Донеччини уточнюють, що серед загиблих у Слов’янську є 16-річний хлопець. Він із 73-річним дідом їхав у машині, коли по ній вдарив FPV-дрон росіян. У цій же автівці поранення дістали батьки хлопця — 43-річна мати та 57-річний батько.

У Краматорську поранені двоє чоловіків — 46 та 76 років. У Дружківці травми від вибуху дістали цивільні 51 та 70 років.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 30 жовтня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 449 житель Донеччини, ще 10 935 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 30 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

30 жовтня 2026-го від російських ударів постраждали 53 цивільних об’єкти на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 306 разів. Постраждали 3 населених пункти: міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ.

Протягом доби під обстріли потрапив 53 цивільних об’єктів, з них 36 — житлові будинки. Зокрема:

по Слов’янську росіяни скинули 11 авіабомбам та били безпілотниками. Пошкодження зазнали 1 багатоквартирний і 27 приватних будинків, відділення експрес-доставлення, заправка, об’єкти критичної інфраструктури та 3 автомобілі;

у К раматорську за добу нарахували 10 атак. Руйнувань зазнали 1 багатоквартирний та 7 приватних будинків, складське приміщення і 2 автомобілі.

За даними голови ДонОВА Вадима Філашкіна в ніч проти 31 жовтня інших руйнувань та постраждалих на Донеччині не фіксували.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 30 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

45 разів за 30 жовтня 2026 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 30 жовтня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 45 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Костянтинівському напрямку , де окупаційна армія 20 разів наступала в районах населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Вільне та в бік Миколайпілля, Золотого Колодязя;

на Покровському напрямку росіяни 14 разів атакували неподалік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Красноподілля, Добропілля, Молодецьке та в бік Сергіївки;

дев’ять спроб штурмів відбили українські захисники на Лиманському напрямку у районах Дружелюбівки, Надії, Мирного, Зарічного, Лиману та Діброви;

ще два рази окупаційні війська наступали на Слов’янському напрямку у районі села Пискунівка.

Зазначимо, протягом 30 жовтня 2026 року українські захисники не фіксували атак російської армії на Олександрівському та Краматорському напрямках.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 30 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 30 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 30 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Нагадаємо, через постійні російські обстріли електропостачання технічно неможливо відновити у трьох мікрорайонах Словʼянська, багатоквартирних будинках ще одного мікрорайону, а також на трьох котельнях.