У деяких районах Словʼянська нині неможливо відновити електропостачання: яких частин міста це стосується

Відновлення електропостачання. Фото: Вадим Лях

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Через постійні російські обстріли та близькість фронту в Словʼянській громаді склалася складна ситуація з електропостачанням. Наразі його технічно неможливо відновити у трьох мікрорайонах Словʼянська, багатоквартирних будинках ще одного мікрорайону, а також на трьох котельнях.

Про це повідомив начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За словами посадовця, керівництво громади направило офіційний лист до ДТЕК “Донецькі електромережі” з проханням пояснити, чи у всі її мікрорайони наразі технічно можливо подавати електроенергію.

Як переказує відповідь енергетиків Вадим Лях, через складну безпекову ситуацію та значні пошкодження електрообладнання нині неможливо відновити електропостачання в мікрорайонах Семенівка й Черевківка, а через знищення підстанції — ще й у мікрорайоні Словкурорт. Така ситуація також склалася в багатоквартирних будинках мікрорайону Хімік і на котельнях №13, 22 та 24.

“Мешканцям, які проживають в інших мікрорайонах, треба набратися терпіння і чекати, поки ремонтні роботи будуть закінчені. Головне, що для вас, на сьогоднішній день, це технічно можливо”, — написав начальник Словʼянської МВА.

Нагадаємо, 30 жовтня 2026 року росіяни скинули три авіабомби на Словʼянськ. Влучання відбулися у двох локаціях, що знаходяться в різних частинах міста. У результаті двоє людей зазнали поранень, там також фіксують пошкодження інфраструктури.