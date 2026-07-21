Досьє начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха, колаж: Вільне Радіо

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Регіонал, який тиснув руку самопроголошеному “народному меру” у 2014-му, — тепер військовий ЗСУ й очільник Слов’янської ВА. Вільне Радіо зібрало досьє на Вадима Ляха, який керує прифронтовою громадою. Розповідаємо про його діяльність на цій та попередніх посадах, судові позови проти критиків і проти нього самого, а також про його родину та статки.

Цей матеріал створений для рубрики “Досьє” на Вільному Радіо. Ми поступово публікуємо біографії посадовців та інших людей, які працюють для Донеччини й отримують зарплати з бюджетів різних рівнів (наприклад, керівники громад, судді, прокурори, народні депутати). Для підготовки цього досьє наші журналісти проаналізували відкриті дані (реєстри власності, декларації, сторінки в соцмережах, публікації в медіа тощо), поспілкувалися з жителями, поставили питання до самого посадовця. Якщо ви вважаєте, що в матеріалі бракує інформації, якою ви готові поділитися із Вільним Радіо, напишіть нам у Telegram, Instagram чи Facebook.

Мер, депутат, солдат: біографія начальника Слов’янської МВА Вадима Ляха

Вадим Михайлович Лях народився 16 березня 1973 року в селі Красносілка колишнього Комінтернівського району Одеської області. Батько майбутнього посадовця був військовим, тому родина часто переїжджала. Вадим змінив кілька шкіл: вчився у Бродах на Львівщині, в Монголії та Німеччини. Також закінчив музичну школу за класом баяна.

У 1995 році Вадим Лях закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю вчителя математики, інформатики та обчислювальної техніки. Другу освіту здобув у 2017 році у Донбаському державному педагогічному університеті, ставши спеціалістом із менеджменту організацій і адміністрування та менеджером (управителем) організації. А у 2020 році здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю публічного управління та адміністрування в Національній академії державного управління при Президентові України.

Трудова діяльність:

01.1998 – 12.2000 — комерційний директор ТОВ “Пілот”;

04.2001 – 12.2007 — директор приватного підприємства “МСП”;

01.2009 – 10.2015 — приватний підприємець, мав ФОП “Функціювання атракціонів і тематичних парків”;

09.2015 – 10.2015 — заступник директора приватного підприємства “Источник”.

Вадим Лях, передвиборчий плакат "Любить Славянск как Неля", фото: Дзеркало Тижня

Також Вадим Лях був очільником слов’янської міської організації “Молоді регіони” та членом територіальної організації “Опозиційного блоку”. А з 2019 року є головою опікунської ради ГО “Слов’янськ — улюблене місто” (керівник ГО — брат посадовця Сергій).



Крім того, Лях був депутатом Слов’янської міської ради IV, V та VI скликань. Вперше у міськраду він прийшов у 2002 році.

У 2014 році Лях був довіреною особою кандидата в нардепи Сергія Білогородського та кандидата на пост президента Михайла Добкіна. А у 2019 році й сам балотувався в нардепи від “Опозиційного блоку”, але до Верховної Ради не пройшов.



Для довідки: Сергій Білогородський — колишній депутат Донецької обласної ради від “Партії регіонів” та донецький бізнесмен, власник ТОВ “Союз заводів важкого машинобудування”. У 2016 році його заарештували за підозрою у сприянні т. зв. “ДНР”. Слідство стверджувало, що низка його підприємств продовжувала діяти та сплачувати податки окупаційній владі на непідконтрольній території. Михайло Добкін — політик із проросійськими поглядами, ексмер Харкова, колишній голова Харківської ОДА та нардеп. Нині відійшов від великої політики та має статус диякона Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП).

У 2015 році Вадима Ляха обрали міським головою Слов’янська від “Опозиційного блоку”. У 2020 його переобрали на другу каденцію (тоді у передвиборчій агітації його підтримували мери кількох міст: Олексій Рева з Бахмута, Вадим Бойченко з Маріуполя та Олександр Брикалов із Мирнограда).

У серпні 2021 року посадовець долучився до лав ЗСУ (став солдатом у 54 бригаді) й очолив Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію.

Після початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022-го, у Слов’янську утворили міську військову адміністрацію, яку Лях очолює дотепер.

“Менше зло”: як мешканці Слов’янська оцінюють роботу Вадима Ляха

За каденції Вадима Ляха у 2018 році у Слов’янську відкрили новий Центр надання адмінпослуг, реконструювали гуртожиток для переселенців, поповнили тролейбусний парк новими машинами. У 2021-му тут відкрили перший на Донеччині інклюзивний “Центр розвитку дитини”.

Вадим Лях, фото: Facebook/Вадим Лях

На запитання журналістів Вільного Радіо щодо успіхів та невдач на посаді Вадим Лях зазначив, що не може оцінювати свою роботу: “Про мої успіхи та невдачі краще запитати у мешканців громади, а не у її керівника. Можу сказати, що я оптиміст і вважаю, що у Слов’янська все ще попереду — і удача, і розквіт. І у мене разом з ним”.

Жителька Слов’янська, яка попросила залишитись анонімною через свою публічну діяльність, розповіла Вільному Радіо, що, на її думку, більше опікуватися проблемами міста Лях став під час другої каденції:

“Ми розуміємо, що це менше зло (у порівнянні з конкурентом Ляха Павлом Придворовим, який балотувався від “ОПЗЖ”, — ред.). Він трошки почав змінюватися. Він якось став краще, почав трошечки більше розкачувати місто”.

Серед нещодавніх важливих змін у Слов’янську співрозмовниця виділяє встановлення антидронових сіток у березні 2026 року. Втім, додає, що домогтися цього місцеві змогли лише після розголосу.

“Сітки антидронові почали встановлювати лише після того, як активісти почали писати про це у соцмережах. У мене є знайома, яка казала, що вона пропонувала ці сітки міській владі, а їй відповіли, що у нас немає людей, нікому їх вішати, ми їх не будемо брати, безкоштовні сітки. А коли пішов розголос, і люди знайшлись, і гроші знайшлись. Така ж ситуація і з дорогами. А з укриттями у нас, на жаль, сумна ситуація, бо у місті майже немає таких, де б було на два виходи, як прописано у вимогах, тому донори не брались їх ремонтувати”, — розповідає жителька Слов’янська.

Також жінка нарікає на те, що у місті не відкривалися магазини й заклади великих всеукраїнських мереж, у чому вбачає недопрацювання місцевої влади. Серед інших претензій до очільника громади — недостатня співпраця з громадськістю й невчасне облаштування фортифікацій:

“Він відвернувся від проактивних людей. У нього співпраця лише з тими молодіжними центрами, де це вигідно, де з ним розмовляють добре.

Він не виставляє нічого по діях. Типу, «Добрий ранок, Слов’янськ», День Вишиванки, де був приліт і все. А, ну і вітання бабусям, дідусям, котрим 80–100 років”.

Вадим Лях, фото: Facebook/Главком

Слов’янськ під обстрілами: що робить начальник МВА Вадим Лях під час повномасштабного вторгнення

Щодо керівництва громадою в умовах війни посадовець пояснює, що всі питання розділяються на два основні великі напрямки: військовий і цивільний.

“Перший охоплює допомогу Силам оборони. Другий — інфраструктурні задачі. У громаді повинні бути світло, вода, опалення, газопостачання, зв’язок. Комунальне господарство повинно бути підготовлено до наступного опалювального сезону тощо. Сюди ж відноситься безпека людей, евакуація, цивільний захист”, — каже Вадим Лях.

З початку повномасштабного вторгнення він звітує про наслідки обстрілів, закликає до евакуації, веде особисті прийоми. Про ситуацію в громаді посадовець розповідав у прямому ефірі Вільного Радіо.

У 2022 році у громаді продали пам’ятник Леніну, а виручені кошти обіцяли направити на допомогу тим, хто втратив житло. У лютому 2023 року у Слов’янську проводили перепис мешканців багатоповерхівок на випадок пошуку людей під завалами, у березні — встановлювали мобільні укриття. Скасовували орендну плату за приміщення комунальної власності, аби полегшити ситуацію для малого та середнього бізнесу, відкрили алею на честь загиблих жителів міста та Алею Слави, ремонтували солоні свердловини на “Словкурорті”.

Також у Слов’янську відкрили соціальну їдальню, відновили вуличне освітлення, ремонтували амбулаторію та клініко-діагностичну лабораторію, створили нову молодіжну раду.

У грудні 2024 року зі Слов’янська вивозили комунальну техніку та архіви. Також евакуювали дороговартісне медичне та освітнє обладнання.

“Невелику паніку здійснили деякі розпорядження стосовно вивозу архівів, техніки деякої. В нас є її достатня кількість. Вивозиться та техніка, яка зараз не використовується, яку використовують у літній сезон, і ми її повернемо найближчим часом, коли буде потреба”, — розповідав тоді очільник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

Вадим Лях, фото: НВ

Сама ж Слов’янська військова адміністрація продовжує працювати у місті, хоча робочі місця на випадок евакуації вже підготували.

“У Полтаві обладнані робочі місця для тих працівників військової адміністрації, які можуть надавати послуги дистанційно, адже законодавство дає таку змогу. Але станом на зараз (липень 2026 року, — ред.) вони не використовуються. Усі ми перебуваємо на місці, у Слов’янську. Сподіваюся, так буде й надалі. Громадяни завжди можуть звертатися до нас за телефонами, онлайн, за допомогою звернень. А також прийти особисто”, — розповів Вадим Лях у коментарі Вільному Радіо.

Для довідки: Слов’янська громада регулярно потерпає від російських обстрілів: на липень 2026-го окупанти пошкодили або повністю зруйнували близько 56% багатоповерхівок та 20% приватних домівок. Під атаки також потрапили 25% обʼєктів інфраструктури. Втім, за словами Вадима Ляха, у громаді працюють усі установи, банки, аптеки, магазини, заклади сфери побуту, лікарні тощо. Також у більшості районів Словʼянська надають комунальні послуги в повному обсязі. Водночас у деяких районах міста ремонт мереж вже не можуть провести через загрозу дронових атак. Тим, хто залишається там, надають підтримку, однак закликають виїхати. У громаді залишається близько 39 тисяч цивільних, 2800 з них — діти. У Слов’янську припинили рух автобусів до мікрорайонів Семенівка та Східний, а тролейбусне сполучення зупинили через встановлення антидронових сіток. Тролейбуси ж евакуювали до Полтави. У червні припинило роботу останнє на Донеччині пологове відділення.

Представник Слов’янської ВА Василь Хоменко, який опікується сферою соцзахисту громади, так описує ситуацію в місті:



“Ми їздимо в деякі райони, я їжджу вже з “Чуйкою” (детектор дронів, — ред.). Я їду і дивлюсь, щоб у випадку чого тікати. І такі райони є в Слов’янську, куди вже небажано їздити. Тому що палять автівки, гинуть люди, на жаль. І ми по роботі навіть відвезти якісь колісні крісла з трудом змогли”.

Нині з громади триває евакуація. У Слов’янську працює проміжний евакуаційний пункт, з якого можна дістатися Лозової на Харківщині, а звідти безкоштовним евакуаційним потягом вирушити в більш безпечні області України. Також діє евакуаційний маршрут до Харкова, де можна отримати грошову і гуманітарну допомогу. Ті мешканці, яким нема куди їхати, можуть скористатися програмою розселення у комунальних закладах більш безпечних регіонів.

Переселенці зі Слов’янської громади можуть звернутися по допомогу до центрів підтримки ВПО Краматорського району “МиРазом”:

Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 42, (098)230-77-03;

Полтава, вулиця Юліана Матвійчука, 115 (4-й поверх), (050)873-16-96.

Вадим Лях, фото: Східний варіант

Гранати, Гіркін і “народний мер” Пономарьов: найгучніші скандали Вадима Ляха

Вадима Ляха звинувачували у триманні підпільних казино, а також самого помічали за столом у гральних залах. Також посадовцю закидали наркоторгівлю. Втім своєї провини тоді депутат міськради Лях не визнавав та рішень суду з цього приводу щодо нього у відкритому доступі немає.

Ляха обливали водою під час ходи 9 травня за зв’язок з нардепкою Королевською та освистували під крики “ганьба” на святкуванні Дня Незалежності у 2016 році за проросійську політику “Опозиційного блоку”.

За часів Майдану тоді ще депутат Лях разом Нелею Штепою, яка тоді очолювала Слов’янськ, та делегацією з міста брав участь в акції на підтримку тодішнього президента України Віктора Януковича.

Вадим Лях на акції на підтримку Віктора Януковича, скриншот: Youtube/ slavsich

28 квітня 2014 року Лях був серед депутатів Слов’янської міськради, які голосували за створення т. зв. “народної дружини” та проведення “референдуму про статус ДНР”.

Французькі журналісти в окупованому у 2014 році Слов’янську зняли на відео, як Лях тисне руку самопроголошеному “народному меру” В’ячеславу Пономарьову.

Вадим Лях тисне руку самопроголошеному “народному меру” В’ячеславу Пономарьову, скриншот: Youtube/FRANCE 24

Цей факт Лях згодом пояснив тим, що зустрічався з Пономарьовим, аби розвезти гуманітарну допомогу ветеранам Другої світової війни:

“З Пономарьовим я зустрічався двічі — й обидва рази не заради себе. Перша зустріч стосувалася пошуку зниклої людини. А друга відбулася напередодні 9 травня, саме тоді її й зафіксували журналісти. Тоді до міста надійшла гуманітарна допомога, і її потрібно було розвезти ветеранам війни. Я зателефонував Пономарьову, і він запропонував мені або піднятися до кабінету, або зачекати, поки він спускатиметься. Я обрав другий варіант. Поставив йому єдине запитання: активісти розвозитимуть продукти — як зробити так, щоб не виникло проблем на блокпостах?

Також я зустрічався з Гіркіним. Ця зустріч стосувалася розв’язання проблем із мародерством і «віджиманням» бізнесу — зокрема Центрального ринку”.

У 2014 році правоохоронці перевіряли депутата Ляха на причетність до сепаратизму — у нього в будинку знайшли дві гранати та 20 патронів до автомата. На суді він свою провину заперечував. Пізніше правоохоронці повідомили, що кримінальне провадження закрили у грудні того ж року, бо “не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді й вичерпані можливості їх отримати”.

Вже будучи мером, у листопаді 2015 Вадим Лях відмовився взяти український прапор, який йому запропонував ветеран Василь Хоменко під час вшанування пам’яті жертв Голодомору.

Згодом в ефірі Громадського ТБ Донбасу Лях пояснив, що це не було передбачено сценарієм заходу: “Цей захід готував виконком міський за прописаним сценарієм. Якби за сценарієм було прописано, що я тримаю прапор, я б його тримав”.

Також правоохоронці розслідували зловживання під час реконструкції парку “Шовковичний” за першої каденції Ляха.

Після того як Лях уклав контракт із ЗСУ та очолив на той момент Слов’янську ВЦА, керівник ГО учасників АТО “Захисник” Фрідон Векуа оголосив голодування на знак протесту проти призначення Ляха. За його словами, він неодноразово повідомляв різні інституції про зв’язок новопризначеного голови ВЦА із сепаратистами, але відгуку не отримав.

Претензії громадськості щодо його можливої співпраці з окупантами Лях коментував так:

“Кримінальної справи немає, тривають слідчі дії, опитування як свідків усіх депутатів, усіх жителів, які так чи інакше заходили до цієї будівлі (Слов’янської міськради) в той час (квітень 2014, року — ред.)… Неодноразово все це виринає в такі гострі моменти політичних протистоянь — ні більше, ні менше. Тому я до цього вже звик”.

Вадим Лях, фото: Getty Images

Брат на пляжі й суд із заступником: конфлікти інтересів Вадима Ляха

Також за каденції Ляха правоохоронці знайшли порушення під час облаштування пляжу на озері Вейсове у 2019 році. Тоді в документації виявили підроблені підписи. Фігуранта, що підписував папери, за якими підрядник отримував кошти, звільнили від відповідальності, бо він розкаявся.

Колишній заступник Ляха Андрій Рубан розповідав, що брат посадовця Сергій орендував на пляжі озера Вейсове приміщення для торгівлі. Рубан звинувачував мера в тому, що той допоміг брату отримати місце попри конфлікт інтересів, ініціювавши повторний конкурс на підприємницьку діяльність.

У 2020 році він дав інтерв’ю, в якому розповідав про “корупцію, що буйно розцвіла під час каденції Вадима Ляха”. За критику роботи з Андрієм Рубаном Вадим Лях кілька років судився. У березні 2021 року подав позов до суду на Андрія Рубана щодо захисту честі, гідності й ділової репутації, а також просив про стягнення 300 тисяч гривень моральної шкоди, але програв.

Що відомо про родину начальника Слов’янської МВА Вадима Ляха

Батько посадовця Михайло Іванович родом із Закарпаття. Він працював на шахті й має звання почесного шахтаря України, був кадровим військовим, на початку 2000-х мав ФОП з роздрібної торгівлі. Мати — Надія Дмитрівна родом з Єнакієвого.

Молодший брат Вадима Сергій до 2019 року працював начальником відділу експлуатації будівель та споруд на Лиманській залізниці, а у 2020-му став депутатом Слов’янської міськради від “Опоблоку”. Втім, уже за рік повноваження місцевих депутатів припинили у зв’язку зі створенням у місті військово-цивільної адміністрації. У 2024-му Сергій відкрив у Мукачевому ФОП “Вантажний автомобільний транспорт”.

Сергій Лях, фото: Слов'янська міськрада

До 2013-го Вадим Лях був одружений з Маргаритою Лях, з якою має спільну доньку Юлію. У 2021 році Вадим Лях одружився з Катериною Вишневською (тепер вона Вишневська-Лях). У червні 2022-го у пари народилася спільна донька Анастасія.

З січня 2022-го Катерина Вишневська-Лях керує політичною партією Вадима Ляха. Жінка має штраф за те, що не подала до Національного агентства фінансовий звіт партії.

У 2024 році дружина посадовця відкрила у Києві ФОП “Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах”. У соцмережах вона вказує, що зараз з донькою проживає у Мукачевому.

Вадим Лях з родиною, фото: Facebook/Katya Vishnevskaya

Скільки заробляє та яким майном володіє родина начальника Слов’янської МВА Вадима Ляха

Згідно з декларацією за 2025 рік, разом з дружиною та донькою Вадим Лях має право користування будинком та земельною ділянкою батька Михайла Івановича у Слов’янську. Ними Лях старший володіє з 1996 року. Сам Вадим Лях має у Слов’янську земельну ділянку площею 541 м2, яку придбав у 2019 році за 13 тис. грн. Дружина посадовця Катерина Вишневська-Лях має квартиру в Києві площею 47,3 м2, придбану у 2012 році за 635 тис. грн. Також разом з батьками Олександром Федоровичем та Оленою Олександрівною Катерина має квартиру у Краматорську площею 74,8 м2. Її родина придбала у 1994 році.

Їздять Ляхи на автівках “Вольво”. У Вадима куплена у 2021 році за 644 тис. 126 грн машина моделі V60 2020 року випуску. У Катерини — XC40 2019 року випуску, яку придбала у 2023 році за 680 тис. 367 грн.

У 2025 році Вадим Лях заробив 1 116 216 грн. Його дружина отримала 6 125 682 грн доходу від підприємницької діяльності, 1000 грн “Зимової підтримки” та 860 грн допомоги при народженні дитини.

Готівкою посадовець зберігає 30 тис. доларів та 502 434 грн. У Катерини Вишневської-Лях — 144 842 грн, 41 500 доларів та 50 тис. євро.