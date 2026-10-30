Росіяни скинули три авіабомби на Словʼянськ: двоє жителів дістали поранень

Наслідки авіаударів по Словʼянську, 30 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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30 жовтня 2026 року війська країни-агресорки завдали авіаударів по різних частинах Словʼянська. У результаті двоє людей зазнали поранень, у місті фіксують пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив начальник Словʼянської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За даними посадовця, росіяни завдали ударів близько 14:40. Вони атакували Словʼянськ трьома авіабомбами ФАБ-250. Влучання відбулися у двох локаціях, що знаходяться в різних частинах міста.

Наслідки авіаударів по Словʼянську, 30 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

Наслідки авіаударів по Словʼянську, 30 жовтня 2026 року. Фото: Вадим Лях

“Поранено двох людей. Пошкоджено три десятки приватних будинків, відділення нової пошти”, — розповів про наслідки атаки Вадим Лях.

Раніше ми писали, що впродовж доби 29 жовтня 2026 року на Донеччині поранення дістали пʼятеро цивільних, усі — у Словʼянську. Росіяни били по місту 11 разів дронами та РСЗВ “Торнадо-С”. Постраждали два багатоквартирні та один приватний будинки, два заклади освіти, вісім цивільних авто.