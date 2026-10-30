Де лінія фронту на Донеччині 30 жовтня 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 29 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Поліція зафіксувала ще 1 237 російських атак по підконтрольній частині Донецької області за добу 29 жовтня. Вони призвели до поранення п’яти мешканців регіону, однак, попередньо, серед цивільних вже другу добу поспіль ніхто не загинув. Втім, обстріли не припиняються та спричиняють нові руйнування.

Всі поранені були у Слов’янську

Згідно зі зведенням від поліції, за добу під вогнем були 12 населених пунктів регіону: міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке, Мирне, Олександрівка та Ясногірка, села Дмитрівка, Долина, Львівка, Новостепанівка, Привілля та Сергіївка.

У Слов’янську за добу поранені п’ятеро мешканців. Росіяни били по місту 11 разів дронами та РСЗВ “Торнадо-С”. Постраждали два багатоквартирні та один приватний будинки, два заклади освіти, вісім цивільних авто.

У Краматорську після влучання 250-кілограмової авіабомби та дрона “Гербера” пошкоджені 11 приватних будинків і крамниця.

В Олександрівці внаслідок удару дроном “Молнія-2” зазнали руйнувань приватний будинок, заклад освіти й котельня.

У Біленькому, Мирному, Привіллі постраждали по одному приватному будинку, у Новостепанівці — п’ять будинків, у Ясногірці — об’єкт інфраструктури, у Дмитрівці — заклад освіти та цивільне авто, у Львівці — авто.

Загалом за добу, уточнює поліція, в регіоні зазнали руйнувань 43 цивільні об’єкти. З них 23 — це житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання були по Олександрівці Черкаської громади, де постраждав приватний будинок.

Костянтинівський напрямок випередив Покровський за кількістю атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили вісім атак російських сил, які намагалися вклинитися в оборону у бік Степового, Колодязів, Лимана, Зарічного, Донецького та Діброви;

на Слов’янському напрямку російські військові провели чотири атаки поблизу Оріхуватки, Ямполя, Кривої Луки та Миколаївки;

у бік Васютинського окупанти провели один штурм на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку фіксували 24 атаки. За уточненою інформацією, загарбники атакували поблизу Костянтинівки, а також у напрямку Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Довгої Балки, Дружківки, Русиного Яру, Петрівки, Торецького, Приюту, Вільного та Золотого Колодязя;

російські військові провели 19 атак на Покровському напрямку . Окупанти намагалися просунутися у бік Добропілля, Нового Донбасу, Ганнівки, Родинського, Світлого, Новогришиного, Мирного, Сергіївки, Котлиного, Молодецького, Новопідгороднього та Новопавлівки.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на підконтрольній Україні частині Донеччини залишаються близько 67,6 тисячі цивільних, із них приблизно 57 тисяч перебувають у зоні активних бойових дій. Евакуація сповільнилася у найнаселеніших громадах області, Краматорській і Слов’янській, натомість із територій поза зоною активних боїв люди почали виїжджати частіше.