Де лінія фронту на Донеччині 30 жовтня 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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Поліція зафіксувала ще 1 237 російських атак по підконтрольній частині Донецької області за добу 29 жовтня. Вони призвели до поранення п’яти мешканців регіону, однак, попередньо, серед цивільних вже другу добу поспіль ніхто не загинув. Втім, обстріли не припиняються та спричиняють нові руйнування.
Згідно зі зведенням від поліції, за добу під вогнем були 12 населених пунктів регіону: міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке, Мирне, Олександрівка та Ясногірка, села Дмитрівка, Долина, Львівка, Новостепанівка, Привілля та Сергіївка.
У Слов’янську за добу поранені п’ятеро мешканців. Росіяни били по місту 11 разів дронами та РСЗВ “Торнадо-С”. Постраждали два багатоквартирні та один приватний будинки, два заклади освіти, вісім цивільних авто.
У Краматорську після влучання 250-кілограмової авіабомби та дрона “Гербера” пошкоджені 11 приватних будинків і крамниця.
В Олександрівці внаслідок удару дроном “Молнія-2” зазнали руйнувань приватний будинок, заклад освіти й котельня.
У Біленькому, Мирному, Привіллі постраждали по одному приватному будинку, у Новостепанівці — п’ять будинків, у Ясногірці — об’єкт інфраструктури, у Дмитрівці — заклад освіти та цивільне авто, у Львівці — авто.
Загалом за добу, уточнює поліція, в регіоні зазнали руйнувань 43 цивільні об’єкти. З них 23 — це житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання були по Олександрівці Черкаської громади, де постраждав приватний будинок.
Нагадаємо, наприкінці жовтня на підконтрольній Україні частині Донеччини залишаються близько 67,6 тисячі цивільних, із них приблизно 57 тисяч перебувають у зоні активних бойових дій. Евакуація сповільнилася у найнаселеніших громадах області, Краматорській і Слов’янській, натомість із територій поза зоною активних боїв люди почали виїжджати частіше.