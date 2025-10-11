Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 жовтня 2025 року. Фото: Вадим Філашкін

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

10 жовтня 2025 року внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей в селі Сергіївка Удачненської громади. Ще четверо цивільних дістали поранення у Костянтинівці. Удари росіян зруйнували 27 цивільних об’єктів. Серед них є церква, освітній заклад та житлові будинки. Військові, які служать на Донеччині, за добу відбили 155 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

10 жовтня 2025 року від російських ударів загинули двоє жителів Сергіївки Удачненської громади

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 10 жовтня внаслідок ударів російських військових загинули двоє людей в селі Сергіївка Удачненської громади.

Ще четверо цивільних дістали поранення у Костянтинівці.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 10 жовтня 2025 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 3 678 житель Донеччини, ще 8 305 дістали поранень.

10 жовтня 2025-го від російських ударів постраждали 27 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 895 раз. Під вогнем були три населені пункти: міста Костянтинівка, Краматорськ та село Сергіївка.

Протягом доби під обстріли потрапили 27 цивільних об’єктів, з них 22 — житлові будинки. Зокрема:

найбільших руйнувань нарахували у Костянтинівці . Тут окупаційна армія вдарила двома керованими авіабомбами “КАБ-250” та трьома FPV-дронами. Руйнувань зазнали 21 приватний будинок і цивільне авто;

по Сергіївці Удачненської громади Покровського району російська армія теж скинула керовану авіабомбу “КАБ-250” яка пошкодила церкву;

у Краматорську руйнувань зруйнували приватний будинок і заклад освіти.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 10 жовтня пошкодили п’ять будинків у Сіверську

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

у Краматорську пошкодили три приватні будинки, дві крамниці та адмінбудівлю. Також під удари потрапила промислова зона;

п’ять будинків зруйнували у Сіверську ;

один мікроавтобус постраждав у Костянтинівці.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

155 разів за 10 жовтня 2025 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 10 жовтня 2025 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 155 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак продовжують фіксувати на Покровському напрямку. Тут окупанти 72 рази йшли на штурм в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Червоний Лиман, Молодецьке, Горіхове, Філія та в напрямку Новопавлівки, Балагану;

На Олександрівському напрямку (колишнє Новопавлівське) бійці ЗСУ відбили 28 штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Вербове, Нововасилівське, Толстой, Соснівка, Березове, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка;

ще 24 атаки військові нарахували на Лиманському напрямку. Тут росіяни атакували у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Шандриголове, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки та Ставків;

на Костянтинівському напрямку (колишнє Торецьке) окупаційні війська 22 штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Плещіївка, Предтечине, Торецьк, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток;

ще вісім атак відбили бійці ЗСУ на Слов’янському напрямку (колишнє Сіверське) у районах Дронівки, Ямполя та Григорівки;

на Краматорському напрямку підрозділи росіян один раз намагалися атакувати в напрямку Віролюбівки.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 10 жовтня 2025 року. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, станом на 10 жовтня у Черкаській громаді, яку від лінії фронту відділяють менш ніж 40 кілометрів, залишається понад 6,5 тисяч людей, серед них близько 770 дітей.