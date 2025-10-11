Іова Почаївський храм Горлівської єпархії Української православної церкви у Костянтинівці після удару КАБом російською армією, 11 жовтня 2025 року. Фото: Сергій Горбунов

11 жовтня 2025 року російські війська завдали два удари керованими авіабомбами вагою 250 кілограмів (КАБ-250). Внаслідок вибухів двоє місцевих жителів загинули, ще четверо дістали поранень різного ступеня тяжкості. Вибух пошкодив Іово-Почаївський храм Горлівської єпархії Української православної церкви та кілька приватних будинків.

Про наслідки обстрілів повідомляє начальник Костянтинівської військової міської адміністрації Сергій Горбунов.

“За попередніми даними, удар було завдано авіаційною бомбою типу ФАБ-250. Вибух стався на території Іово-Почаївського храму, де в момент атаки перебували місцеві мешканці. Поранених оперативно доставили співробітники поліції до лікарні міста Дружківка для надання медичної допомоги”, — пише Сергій Горбунов.

Один із постраждалих самостійно звернувся по медичну допомогу до лікарні у Дружківці.

Вибухова хвиля також пошкодила дев’ять приватних будинків.

Жителька Костянтинівки, яка постраждала під час удару КАБом російською армією, 11 жовтня 2025 року. Фото: Сергій Горбунов

Нагадаємо, попереднього дня, 10 жовтня, найбільших руйнувань нарахували у Костянтинівці. Окупаційна армія тоді вдарила двома керованими авіабомбами “КАБ-250” та трьома FPV-дронами. Руйнувань зазнали 21 приватний будинок і цивільне авто.