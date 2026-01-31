Наслідки обстрілів у Донецькій області за 30 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

30 січня 2026 року внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей: один у Райгородку та один в Олексієво-Дружківці. Ще троє цивільних дістали поранення — двоє у Дружківці та один у Райгородку. Удари росіян за добу зруйнували 8 цивільних об’єктів та ще 34 у ніч на 31 січня. Військові, які служать на Донеччині, за добу відбили 85 російську атаку. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

30 січня 2026 року від російських ударів загинули двоє та дістали поранення троє жителів Донеччини

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 30 січня внаслідок ударів російських військових на Донеччин загинули двоє людей: один у Райгородку та один в Олексієво-Дружківці.

Крім цього, дістали поранення троє цивільних — двоє у Дружківці та один у Райгородку.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 30 січня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 3 996 житель Донеччини, ще 8 832 дістали поранень.

30 січня 2026-го від російських ударів постраждали 8 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 998 разів. Під вогнем були 7 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка, Райгородок та село Маяки.

Протягом доби під обстріли потрапили 8 цивільних об’єктів, з них 3 — житлові будинки. Зокрема:

найбільше руйнувань нарахували у Дружківці . Атаки російських дронів пошкодили багатоквартирний та приватний будинки і цивільне авто;

один приватний будинок зруйнували в Олексієво-Дружківці;

ще одну оселю пошкодили у селі Маяки Святогірської громади;

об’єкт інфраструктури ударом БПЛА “Молнія-2” пошкодили у Миколаївці Краматорського району;

внаслідок удару FPV-дрона на шляху Райгородок — Донецьке пошкодження зазнала автівка.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 30 січня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 31 січня росіяни пошкодили 34 цивільних об’єкти

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

сім будинків зруйнували у Рай-Олександрівці Миколаївської громади;

у Золотому Колодязі Шахівської громади пошкодили 6 будинків;

у Краматорську зруйнували 5 приватних будинків;

5 будинків зруйнували у Заповідному Шахівської громади;

ще три оселі пошкодили у Грузькому Шахівської громади;

два приватні будинки та лінію електропередач пошкодили у Малинівці Гродівської громади;

у Миколаївці Краматорського району пошкодили авто, господарчу споруду та тепломережу

один приватний будинок зруйнували у Торецькому Шахівської громади;

ще одну оселю пошкодили у Різниківці Сіверської громади;

в Андріївській громаді пошкодили лінію електропередач.

85 разів за 30 січня 2026 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 30 січня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 85 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак продовжують фіксувати на Покровському напрямку. Тут окупанти 46 разів йшли на штурм в районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Новопідгороднього й Родинського;

другим, за кількістю атак, став Костянтинівський напрямок , де росіяни 14 разів йшли в атаку у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку окупанти провели дев’ять атак у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда й Нового Запоріжжя;

ще дев’ять штурмів нарахували на Лиманському напрямку в районі Зарічного, Твердохлібового та у бік Дружелюбівки і Дробишевого;

найменшу кількість атак нарахували на Слов’янському напрямку . Тут окупанти сім разів наступали у бік Закітного та в районі Дронівки, Ямполя й Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку протягом 30 січня 2026 року російська армія активних штурмових дій не проводила.

Нагадаємо, у січні 2026 року російський обстріл пошкодив трубу однієї зі столичних ТЕЦ, через що та зазнала підтоплення. Щоб його усунути, водолази ДСНС провели унікальну підводну спецоперацію в холодній воді. У ній брав участь і маріуполець Антон Гайтан.