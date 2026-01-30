Водолаз ДСНС Антон Гайтан. Фото: ДСНС Черкащини

У січні 2026 року російський обстріл пошкодив трубу однієї зі столичних ТЕЦ, через що та зазнала підтоплення. Щоб його усунути, водолази ДСНС провели унікальну підводну спецоперацію в холодній воді. У ній брав участь і маріуполець Антон Гайтан.

Про внесок маріупольця повідомили в Маріупольській міській раді.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, підтоплення ТЕЦ суттєво ускладнювало ремонт пошкодженого обладнання. Та попри екстремальні умови: роботу в холодній воді при морозі до –15 °C, в обмеженому просторі й із ризиком повторних російських атак — водолази ДСНС ліквідували пошкодження труби.

Підводна спецоперація ДСНС на підтопленій ТЕЦ. Скриншот Вільного Радіо з відео ДСНС України

Підводна спецоперація тривала шість діб й дозволила іншим службам продовжити відновлювати ТЕЦ, від якої залежить тепло й електропостачання в домівках тисяч людей. За професіоналізм водолазів відзначили державними нагородами.

Указом Президента маріупольця Антона Гайтана нагородили медаллю “Захиснику Вітчизни”. Його колег Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка відзначили орденом “За мужність” ІІІ ступеня, а Андрія Власенка — орденом Данила Галицького.

“Це приклад відповідальності й мужності, які тримають країну в найскладніших умовах”, — написав Ігор Клименко.

Раніше ми розповідали, що на тлі російських атак по українській енергетиці Німеччина передає Україні посилення ППО та нові мобільні теплоелектростанції комбінованого типу. Останні нібито здатні забезпечити електроенергію для десятків тисяч українців.