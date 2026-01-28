Пускова установка комплексу IRIS-T SLM в Україні, січень 2023-го. Фото: "Армія інформ"

На тлі російських атак по українській енергетиці Німеччина передає Україні посилення ППО та нові мобільні теплоелектростанції комбінованого типу. Останні нібито здатні забезпечити електроенергію для десятків тисяч українців та прибудуть найближчим часом.

Про посилення ППО та передачу електростанцій розповів у інтерв’ю виданню “Суспільне” посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

Так, Німеччина вже передала Україні дев’ять систем ППО IRIS-T, найближчим часом очікується прибуття ще двох комплексів цього типу. Посол Німеччини в Україні Гайко Томс вважає, що питання протиповітряної оборони для України є “критично важливим” в умовах війни. Німеччину він назвав найбільшим партнером України у сфері розвитку ППО, зокрема нагадав про передачу комплексів Patriot, які надійшли наприкінці 2025 року.

“Я знаю, що цього все ще недостатньо. Як я вже казав, я також живу тут і розумію, якою є ситуація, я знаю реалії. Але ми робимо все, що можемо, і докладаємо максимум зусиль, щоб підтримати Україну — як через безпосередню допомогу енергетичному сектору, так і через надання засобів протиповітряної оборони”, — сказав Томс.

Він зазначив, що також Німеччина передасть Україні 33 мобільні електростанції комбінованого типу. Одна така, стверджує посол, здатна забезпечити електроенергією “десятки тисяч людей”.

“Ми надаємо не лише генератори чи системи накопичення енергії, а подекуди й транспорт для ремонтних робіт в енергетиці. Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції — комбіновані теплоелектростанції”, — заявив посол.

Ці електростанції повинні прибути найближчим часом, стверджує Гайко Томс.

