ЗРК Patriot. Ілюстративне фото: Verteidigungsministerium

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Ще два зенітні ракетні комплекси Patriot стали на захист українських міст та об’єктів критичної інфраструктури. Вони здатні збивати широкий спектр повітряних цілей, зокрема ракети “Кинджал”.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Ці комплекси Україна отримала ще у листопаді завдяки домовленостям з урядом Німеччини. У Міноборони зауважують, що серед переваг цих систем — універсальність, ефективність, багатозадачність, автоматизованість, а також дальність.

“Одна батарея Patriot одночасно виявляє до 100 цілей, супроводжує до 8 цілей… Patriot уражає повітряні цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, закриваючи великі території”, — зазначили у Міноборони.

Там додали, що у 2026 році підтримка Сил оборони України з боку Німеччини продовжиться. Держава зобов’язалася виділити на ці потреби 11,5 млрд євро.

Нагадаємо, 31 грудня Краматорськ, Костянтинівка та Дружківка залишились без електрики. Причиною знеструмлення стало пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.