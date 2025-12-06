5 грудня 2025 року внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей — один у Костянтинівці та ще один у Лимані. Ще троє цивільних дістали поранення — один в Костянтинівці, один у Краматорську та один в Дружківці. Удари росіян зруйнували 14 цивільних об’єктів. Серед них — заклад освіти, автозаправка, критична інфраструктура та житловий будинок. Військові, які служать на Донеччині, за добу відбили 121 російську атаку. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.
5 грудня 2025 року від російських ударів загинули двоє та дістали поранення троє жителів Донеччини
За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 5 грудня внаслідок ударів російських військових на Донеччин загинули двоє людей — один у Костянтинівці та ще один у Лимані.
Крім цього, дістали поранення троє цивільних — один в Костянтинівці, один у Краматорську та один в Дружківці.
Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 3 753 житель Донеччини, ще 8 536 дістали поранень.
5 грудня 2025-го від російських ударів постраждали 14 цивільних об’єктів на Донеччині
За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 2 062 рази. Під вогнем були 8 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, села Криворіжжя та Рай-Олександрівка.
Протягом доби під обстріли потрапили 14 цивільних об’єктів, з них один — житлові будинки. Зокрема:
у Краматорську ударами двох БПЛА “Молнія-2” та FPV-дроном пошкодили заклад освіти, автозаправку та 2 автобуси;
адмінбудівлю, котельню та цивільне авто пошкодили безпілотники в сусідньому Слов’янську;
у Лимані пошкодили заклад освіти;
одну приватну оселю зруйнували в Рай-Олександрівці Миколаївської громади;
три цивільних автомобілі пошкодили атакою FPV-дронів в Дружківці;
у Білозерському зруйнували критичну інфраструктуру.
У ніч на 6 грудня пошкодили три будинки у Сіверську
Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:
у Лимані пошкодили адмінбудівлю і трактор;
приватний будинок, господарчу споруду та інфраструктуру зруйнували у Миколаївці;
склад та інфраструктурний об’єкт пошкодили у Слов’янську;
у Торецькому Шахівської громади зруйнували 3 будинки;
ще 3 будинки пошкодили у Новотроїцькому Шахівської громади;
і ще три будинки зруйнували у Сіверську;
один будинок зруйнували у Дружківці.
121 раз за 5 грудня 2025 року російська армія йшла в наступ на Донеччині
За даними Генерального штабу ЗСУ, 5 грудня 2025 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 121 раз штурмували позиції українських захисників:
найбільше атак продовжують фіксувати на Покровському напрямку. Тут окупанти 51 раз йшли на штурм в районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне;
другим, за кількістю атак, став Костянтинівський напрямок, де росіяни 27 разів йшли в атаку у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр;
на Лиманському напрямку загарбники 19 разів штурмували позиції бійців ЗСУ поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Зарічне, Дерилове та Колодязі;
ще 14 атак нарахували на Олександрівському напрямку у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Єгорівка, Привільне, Рибне та Красногірське;
на Слов’янському напрямку росіяни намагалися наступати 8 разів поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська;
дві атаки зафіксували на Краматорському напрямку поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка.