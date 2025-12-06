Наслідки обстрілів у Донецькій області за 5 грудня 2025 року. Фото: поліція Донецької області

5 грудня 2025 року внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей — один у Костянтинівці та ще один у Лимані. Ще троє цивільних дістали поранення — один в Костянтинівці, один у Краматорську та один в Дружківці. Удари росіян зруйнували 14 цивільних об’єктів. Серед них — заклад освіти, автозаправка, критична інфраструктура та житловий будинок. Військові, які служать на Донеччині, за добу відбили 121 російську атаку. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

5 грудня 2025 року від російських ударів загинули двоє та дістали поранення троє жителів Донеччини

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 5 грудня внаслідок ударів російських військових на Донеччин загинули двоє людей — один у Костянтинівці та ще один у Лимані.

Крім цього, дістали поранення троє цивільних — один в Костянтинівці, один у Краматорську та один в Дружківці.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 5 грудня 2025 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 3 753 житель Донеччини, ще 8 536 дістали поранень.

5 грудня 2025-го від російських ударів постраждали 14 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 2 062 рази. Під вогнем були 8 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Слов’янськ, села Криворіжжя та Рай-Олександрівка.

Протягом доби під обстріли потрапили 14 цивільних об’єктів, з них один — житлові будинки. Зокрема:

у Краматорську ударами двох БПЛА “Молнія-2” та FPV-дроном пошкодили заклад освіти, автозаправку та 2 автобуси;

адмінбудівлю, котельню та цивільне авто пошкодили безпілотники в сусідньому Слов’янську ;

у Лимані пошкодили заклад освіти;

одну приватну оселю зруйнували в Рай-Олександрівці Миколаївської громади;

три цивільних автомобілі пошкодили атакою FPV-дронів в Дружківці ;

у Білозерському зруйнували критичну інфраструктуру.

У ніч на 6 грудня пошкодили три будинки у Сіверську

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

у Лимані пошкодили адмінбудівлю і трактор;

приватний будинок, господарчу споруду та інфраструктуру зруйнували у Миколаївці ;

склад та інфраструктурний об’єкт пошкодили у Слов’янську ;

у Торецькому Шахівської громади зруйнували 3 будинки;

ще 3 будинки пошкодили у Новотроїцькому Шахівської громади;

і ще три будинки зруйнували у Сіверську ;

один будинок зруйнували у Дружківці .

121 раз за 5 грудня 2025 року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 5 грудня 2025 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 121 раз штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак продовжують фіксувати на Покровському напрямку. Тут окупанти 51 раз йшли на штурм в районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне;

другим, за кількістю атак, став Костянтинівський напрямок , де росіяни 27 разів йшли в атаку у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр;

на Лиманському напрямку загарбники 19 разів штурмували позиції бійців ЗСУ поблизу населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Зарічне, Дерилове та Колодязі;

ще 14 атак нарахували на Олександрівському напрямку у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Єгорівка, Привільне, Рибне та Красногірське;

на Слов’янському напрямку росіяни намагалися наступати 8 разів поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська;

дві атаки зафіксували на Краматорському напрямку поблизу населених пунктів Новомаркове та Васюківка.

Нагадаємо, внаслідок російської агресії проти України екологія зазнала руйнувань вже на 6.01 трильйона гривень. В країні фіксують руйнування природного середовища, знищення екосистем і масштабне забруднення повітря, ґрунтів та водних ресурсів.