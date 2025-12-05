Пожежа в парку "Святі гори", вересень 2024 року. Ілюстративне фото: ДСНС

Внаслідок російської агресії проти України вітчизняна екологія зазнала руйнувань на 6.01 трильйона гривень, у країні фіксують руйнування природного середовища, знищення екосистем і масштабне забруднення повітря, ґрунтів та водних ресурсів. За оцінками українського уряду, це найбільші екологічні втрати, зафіксовані в Європі за сучасної історії.

Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Так, станом на 4 грудня, до загальної суми збитків для екології в Україні входять:

руйнування територій природно-заповідного фонду на 3,63 трлн грн;

шкода ґрунтам на 1,29 трлн грн;

шкода атмосферному повітрю на 967 млрд грн;

забруднення й засмічення водних ресурсів на 117,8 млрд грн.

До причин, які спричиняють екологічні збитки, в Мінекономіки відносять пожежі на нафтобазах, руйнування гідроспоруд, удари по природоохоронній території та забруднення ґрунтів.

Темпи руйнування української екології поступово зростають, уточнюють у Мінекономіки.

“Наприкінці 2024 року екологічні збитки від повномасштабної війни становили 2,78 трлн гривень, а сьогодні вони вже перевищують 6 трлн. Ця цифра, на жаль, продовжує зростати щодня, як і масштаби знищення української природи. Екологічна шкода, завдана Росією, вимірюється не лише трильйонами гривень — попереду десятиліття, необхідні для відновлення зруйнованих екосистем. А масштаб екологічних руйнувань вийде далеко за межі України”, — каже заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Зубович.

Що відомо про екологічні втрати на Донеччині

На 2025 рік в Донецькій ОДА не запланували жодних заходів з охорони навколишнього середовища. Екологічні проєкти не вносили у цьогорічну програму економічного та соціального розвитку регіону. Фінансування на них не виділяли. Журналісти Вільного Радіо розповідали, чому гроші з екологічного фонду не можна використати на інші потреби.

Екологію Донеччини під час війни намагаються зберегти й місцеві активісти. Частина громадських організацій та місцевих ініціатив, які раніше слідкували за чистотою води й повітря, саджали дерева та навчали дітей сортувати сміття, завершила роботу, однак інша — продовжує працювати попри небезпеку та брак ресурсів. Журналісти Вільного Радіо писали окремий матеріал про роботу таких ініціатив.

За розрахунками департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА, у вересні 2025 року шкода екології регіону через російську агресію вже перевершила два трильйони гривень. Збитки фіксували у межах відділень “Кам’яні Могили” та “Крейдова флора” Українського степового природного заповідника, національних природні парки “Святі Гори” й “Меотида”, а також регіональні ландшафтні парки “Клебан-Бик”, “Краматорський” і “Слов’янський курорт”.

Серед жертв російської агресії у регіоні — Національний природний парк “Святі Гори”. Станом на початок 2025 року він зазнав збитків на понад 537 мільярдів гривень. На території парку тривали бойові дії у 2022 році, а у 2024-му він пережив масштабну лісову пожежу, спричинену обстрілом. Фахівці зазначили, що завдана екології шкода позначиться, зокрема, на здоров’ї майбутніх поколінь.