Де лінія фронту у Донецькій області на 30 листопада 2025-го: зведення ЗСУ, ОВА та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області 29 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Минулої доби війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту Донецької області близько 1,5 тисячі разів. Внаслідок цих атак загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранень. Росіяни продовжують тиснути на Покровському напрямку.

Двоє загинули, п’ятеро поранені: доба 29 листопада у Донецькій області

За минулу добу російські війська обстріляли 11 населених пунктів регіону, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Білозерському, Добропіллі, Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Лиману, Миколаївці, Слов’янську, Боковому, Веселій Горі та Іверському.

Усього правоохоронці зафіксували 1 519 обстрілів житлових кварталів та лінії фронту. Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів, з них 16 житлових будинків.

Зокрема, через російські удари по Лиману загинули двоє людей. По Слов’янську окупанти били авіабомбами “КАБ-500” — поранень зазнав цивільний. У місті фіксували руйнування 8 приватних будинків, кафе, адмінбудівлі та 4 автівок.

Ще один містянин дістав поранень у Краматорську внаслідок атаки окупантів. Вони пошкодили ринок. У Костянтинівці російський FPV-дрон поцілив по цивільному авто – дістали травм троє людей.

На Дружківку війська Росії спрямували FPV-дрони – зруйнували 4 будинки. У Білозерському БпЛА “Герань-2” пошкодив оселю, в Іверському — три приватні будинки та цивільне авто, у Боковому — котельню.

У Миколаївці російський FPV-дрон пошкодив адмінбудівлю.

Як звітують у Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту евакуювали ще 135 людей, у тому числі 34 дитини.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували 23 рази, пишуть у Генштабі ЗСУ. Так, окупанти намагалися вклинитися в українську оборону у районах Новоєгорівки, Копанки, Нововодяного, Середнього, Карпівки, Дерилового, Новоселівки, Колодязів, Зарічного та у бік Степового.

На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили дев’ять атак противника у районах Ямполя та Серебрянки. На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку війська країни-агресорки здійснили 25 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 76 штурмів загарбників агресора у районах Володимирівки, Маяка, Красного Лимана, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Покровська, Лисівки, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новосергіївки та Філії.

На Олександрівському напрямку росіяни здійснили 44 атаки у районах Зеленого Гаю, Товстого, Соснівки, Олександрограда, Січневого, Вишневого, Привілля та Рибного.

Нагадаємо, протягом усього 28 листопада 2025 року Покровськ був накритий щільним туманом. Погодні умови суттєво ускладнили можливості українських захисників виявляти та ліквідовувати російських окупантів і проводити розвідку. Водночас підрозділи ЗСУ продовжують утримувати оборону в місті.