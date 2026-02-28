Двох чотирнадцятирічних хлопців з Краматорської громади відзначили подарунками за виявлення безпілотника росіян. Фото: Поліція Донецької області

Двоє 14-річних підлітків, Денис та Микита, знайшли в селищі Шабельківка Краматорської громади безпілотник “Молнія-2”, який не розірвався. Вони зателефонували на 102 і повідомили: “Нерозірваний дрон лежить на дорозі в приватному секторі”. Поліцейські подякували хлопцям та подарували їм навушники й смаколики.

Про подію розповіли в поліції Донецької області.

За словами правоохоронців, підлітки діяли відповідно до занять з мінної безпеки: не наближалися до дрона та викликали допомогу.

Вибухотехніки, які прибули на місце, знищили безпілотник.

Нагадаємо, на дорозі через Кутову балку в Краматорську встановили попереджувальні знаки про небезпеку російських FPV-дронів. Таблички розміщені на обох кінцях ділянки, яка з’єднує мікрорайони “Даманський” та “Лазурний”. Водіям рекомендують уникати цього маршруту та обирати альтернативні шляхи.