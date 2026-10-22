Двох псевдодепутатів "ДНР" від "Єдиної Росії" заочно судили за колабораціонізм: хто вони

Засуджені за колабораціонізм фейкові депутати "ДНР". Фото: прокуратура Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

До восьми та девʼяти років увʼязнення заочно засудили двох фейкових депутатів так званої “ДНР” за колабораційну діяльність. Правоохоронці довели, що чоловіки брали участь в псевдовиборах на окупованій частині Донецької області від партії “Єдина Росія”. Нині вони приймають рішення на користь загарбників.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За матеріалами справи, у вересні 2023-го чоловіки брали участь в псевдовиборах на території так званої “ДНР”, де балотувалися від партії “Єдина Росія”. Зокрема, мешканець селища Бойківське Кальміуського району здобув фейковий мандат — на той момент він був чинним депутатом Тельманівської районної ради Донецької області.

Чоловік увійшов до складу створеного загарбниками “Тельманівської муніципальної ради”, а згодом обійняв посаду “заступника” цієї структури. Правоохоронці традиційно не називають імена фігурантів справи, однак, за даними з російських джерел, йдеться про Сергія Мелащука.

Його колега — Юрій Гнипа — став фейковим депутатом так званої “Єнакіївської міської ради” та “секретарем комітету з дотримання законності та порядку”. За даними прокуратури, під час пленарних засідань псевдообранці приймають рішення на користь Ставлеників кремля, зокрема щодо розподілу коштів громад. Також вони проводять “прийоми” місцевих жителів.

Обох чоловіків заочно судили за колабораційну діяльність до восьми та девʼяти років увʼязнення (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Наразі вони перебувають в розшуку, а своє покарання відбуватимуть після фактичного затримання.

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудові розслідування в справах двох жителів Донеччини, які очолили так звані Амвросіївський та Харцизький районні суди в окупації. Їм закидають колабораційну діяльність.