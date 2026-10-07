Двоє жителів Донеччини очолили окупаційні Амвросіївський та Харцизький “районні суди “ДНР” — їх судитимуть: що відомо

Максим Некіфоров та Олена Кобзій. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо, якість фото та деякі елементи покращені за допомогою ШІ

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Правоохоронці завершили досудові розслідування в справах двох жителів Донеччини, які очолили так звані Амвросіївський та Харцизький районні суди в окупації. Їм закидають колабораційну діяльність. Яке покарання загрожує фігурантам та що про них відомо — читайте далі.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За матеріалами справи, раніше чоловік та жінка працювали у Харцизькому міському суді: він був суддею, а вона — помічницею. Згодом обоє звільнилися з установи та обійняли псевдопосади очільників вже в окупаційних судах так званої “ДНР” — Амвросіївський та Харцизький районні. Правоохоронці традиційно не називають імен фігурантів, однак нам вдалося їх ідентифікувати.

Так, перший фейковий орган правосуддя очолив Максим Нікіфоров — відповідний указ підписав лідер Росії Володимир Путін у серпні 2023 року. За даними російських медіа, двома місяцями раніше — у червні — на цю псевдопосаду чоловіка, як одного з кандидатів, рекомендували під час засідання Вищої кваліфікаційної колегії суддів РФ:

“Рекомендацію на посаду голови “Амвросіївського районного суду “ДНР” отримав Максим Нікіфоров, який наразі виконує обов’язки голови цього суду. Йому довелося розповісти про стосунки з колишньою дружиною. В анкеті він не вказав відомості про дохід колишньої дружини. Кандидат пояснив, що такої інформації у нього немає. Знає, що дружина у справах виїжджала з країни, була в Грузії. Точне місцеперебування не знає. У пари є спільна дочка”.

Зазначимо, що ще у вересні 2011-го Нікіфорова призначили суддею українського Харцизького міського суду безстроково. Однак після Революції Гідності він відмовився проходити обов’язкову перевірку, передбачену законом “Про очищення влади”, натомість подавши заяву на звільнення “за власним бажанням”. У 2017 році Вища рада правосуддя розглядала справу про порушення ним вимог щодо несумісності (люстрацію), але провадження закрили.

Також у липні 2023 року очільник Кремля призначив й голову “Харцизького районного суду “ДНР” — нею стала Олена Кобзій. Однак жінка звітувала про роботу цієї установи ще у 2018 році: вже тоді її представляли як очільницю.

“У 2018 році до розгляду суду прийнято 17 154 справ, з яких розглянуто 15 901 справу. Порівнюючи показники роботи суду за 2018 рік з показниками 2017-го, хочеться відзначити, що динаміка виросла 28,6%. Збільшення кількість справ не відображається на темпі роботу суду”, — казала Кобзій в одному з відео, яке опублікували в російських соцмережах 5 лютого 2019-го. Подібні “відеозвіти” публікували на платформі YouTube за 2020-й та перший квартал 2021 року.

Як стверджують у прокуратурі, нині діяльність фігурантів спрямована на зміцнення окупаційного режиму і нав’язування мешканцям російської правової системи. Обом інкримінують колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Обвинувачені у розшуку, однак їх можуть судити заочно — на строк від 12 до 15 років увʼязнення, якщо провину вдасться довести.

Зазначимо, що Вільному Радіо також вдалося знайти ухвалу про призначення підготовчого засідання у справі Максима Нікіфорова. Воно заплановане на 24 листопада 2026-го в Шевченківському районному судді Запоріжжя. Водночас подібних документів щодо Олени Кобзій у відкритому доступі немає.

Нагадаємо, у 2023-му уродженка Мангуша Катерина Мурашко залишилася в окупації та очолила так званий “Володарський суд “ДНР”. Під її головуванням фейкова установа розглядає справи, зокрема щодо “безхазяйного майна”, яке загарбники забирають у свою власність. Жінка отримала заочний вирок за колабораційну діяльність — 15 років увʼязнення.