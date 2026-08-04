Іван Тельних, освітянин, який отримав заочний вирок за колабораційну діяльність. Фото з російських джерел

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Учитель англійської однієї зі шкіл Кальчика після окупації села погодився очолити заклад. Суд дійшов висновку, що він перебудував освітній процес у школі згідно з програмами країни-агресорки. Фігуранта заочно засудили за колабораційну діяльність. Про цього освітянина журналісти Вільного Радіо вже розповідали у власному розслідуванні про педагогів Кальчицької громади, які залишилися працювати на окупаційну владу.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. На порталі “Судова влада України” оприлюднили ім’я обвинуваченого — Іван Тельних.

Від учителя англійської — до “директора” окупаційної школи

За даними суду, до початку відкритого вторгнення Росії Іван Тельних працював учителем англійської мови у Кальчицькій загальноосвітній школі. Після окупації села він добровільно погодився співпрацювати з російською адміністрацією та не пізніше ніж 22 грудня 2023 року став “виконувачем обов’язків директора” незаконно створеної “Кальчицької школи”.

Суд встановив, що на новій посаді чоловік отримав широкі управлінські повноваження. Він затверджував освітні програми та списки російських підручників, формував штат, призначав і звільняв працівників, організовував роботу закладу та відповідав за навчальний процес відповідно до законодавства Росії.

Крім цього, за висновком суду, Тельних організував навчання за російськими стандартами, повністю виключивши з освітнього процесу вимоги українських державних стандартів. У вироку зазначається, що така система освіти покликана формувати у дітей російську громадянську ідентичність, повагу до символів РФ, “захисників Вітчизни” та традицій російської держави, а також заперечує українську мову, культуру й історію.

Про Івана Тельних журналісти Вільного Радіо вже писали раніше. У розслідуванні про освітян Кальчика ми встановили, що після попередньої директорки Світлани Фесак саме він очолив школу в окупованому селі. Тоді вдалося з’ясувати, що щонайменше з грудня 2023 року він керував закладом та продовжував викладати там англійську мову.

Що стало доказами у справі та який вирок виніс суд

Під час розгляду справи суд дослідив свідчення двох колишніх працівниць Кальчицької школи. Вони розповіли, що після захоплення села окупаційна адміністрація запропонувала педагогам працювати за російськими правилами. За словами свідків, Іван Тельних добровільно залишився, а після від’їзду попередньої керівниці очолив школу та організував навчання за російськими стандартами. Одна зі свідків також заявила, що чоловік і раніше висловлював проросійські погляди, а після початку повномасштабної війни відкрито демонстрував підтримку окупаційної влади у соцмережах.

Окрім свідчень, серед доказів були:

документи про реєстрацію окупаційної школи;

відомості з російських державних реєстрів, де Тельних вказаний керівником закладу з 22 грудня 2023 року;

матеріали з офіційного сайту школи під окупаційною адміністрацією, її телеграм-каналу та сторінки у “ВКонтакте”;

документи про навчальні програми, підручники та роботу закладу за російськими стандартами;

результати портретної експертизи та впізнання обвинуваченого свідками за фотографіями.

Іван Тельних на російській платформі “Госуслуги”. Скриншот: Вільне Радіо

Справу розглядали заочно, оскільки обвинувачений перебуває на тимчасово окупованій території. Його оголосили у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

Суд визнав Івана Тельних винним у колабораційній діяльності — впровадженні стандартів освіти держави-агресорки у закладі освіти. Йому призначили три роки позбавлення волі. Крім того, протягом 15 років він не зможе обіймати посади в органах влади, органах місцевого самоврядування, а також працювати в установах і закладах, які надають публічні послуги, зокрема у сфері освіти.

Сторони мають 30 днів від 28 липня 2026 року, щоб оскаржити вирок в апеляції.

Нагадаємо, що ще сімом жителям окупованої частини Донеччини оголосили підозру. Всі вони працювали в незаконних “радах” після псевдовиборів.