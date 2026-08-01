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Сімом жителям тимчасово окупованої частини Донеччини заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. За даними слідства, після незаконних виборів 2023 року вони почали працювати в органах окупаційної влади.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, у травні та вересні 2023 року жителі Донецька, Горлівки, Амвросіївки, Єнакієвого та Мангуша, серед яких є лікар і колишній посадовець районної державної адміністрації, зареєструвалися кандидатами на незаконних виборах до так званих “Донецької”, “Докучаєвської” та “Торезької міських рад”, а також “Амвросіївської” і “Мангушської муніципальних рад”.

У прокуратурі стверджують, що після перемоги на цих псевдовиборах вони як представники партій “Єдина Росія”, “Нові люди”, ЛДПР та КПРФ, почали брати участь у засіданнях і голосували за рішення, які допомагали запроваджувати російські порядки на окупованій частині Донеччини.

У прокуратурі додають, що один із підозрюваних і досі залишається депутатом Амвросіївської районної ради Донецької області.

Усіх сімох фігурантів оголосили в розшук. Крім того, щодо одного з представників партії “Єдина Росія” до суду вже скерували обвинувальний акт в іншому кримінальному провадженні — за зайняття незаконної посади в окупаційній адміністрації.

Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує до десяти років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 15 років, а також конфіскація майна.

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