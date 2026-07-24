Підозрюваний житель Горлівки. Фото: Донецька облпрокуратура

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В Україні заочно повідомили про підозру працівнику окупаційного псевдоправоохоронного органу, який під час фільтраційних заходів у 2022 році міг утримувати й бити мешканців Лиманської громади. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Фігурантом справи є 32-річний житель Горлівки, який у липні 2022 року, після захоплення частини Лиманської громади російськими військами, влаштувався до так званого “Краснолиманського міського відділу МВД ДНР” на посаду “в. о. слідчого слідчого відділу”. У приміщенні відділу поліції окупанти обладнали місце для утримання цивільних та військовополонених Сил оборони України, стверджують у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний особисто затримував мешканців сіл Яцьківка та Рубці, застосовуючи силу під час доставляння їх до місця незаконного утримання. Там він бив чоловіків кулаками та автоматом у грудну клітину, спричиняючи сильний біль, а також примушував їх викрикувати гасла на підтримку російських окупаційних сил.

Слідство встановило двох потерпілих — чоловіків 26 і 29 років. Обох відпустили через три дні після затримання.

Підозрюваний нині переховується на тимчасово окупованій території, його оголосили у розшук.

Нагадаємо, російського військового обвинувачують в жорстокому поводженні з цивільними у Покровському районі. За даними слідства, окупант упродовж двох місяців ґвалтував жінку, а за відмову — погрожував їй вбивством. У травні 2026-го йому оголосили підозру, а нині цю справу скерували до суду.