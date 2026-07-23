“Ґвалтував щоночі протягом 2 місяців”: до суду скерували справу російського військового, який знущався з жительки Покровського району

Обвинувачений російський військовий. Фото: прокуратура Донеччини

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Російського військового обвинувачують в жорстокому поводженні з цивільними у Покровському районі. За даними слідства, окупант упродовж двох місяців ґвалтував жінку, а за відмову — погрожував їй вбивством. У травні 2026-го йому оголосили підозру, а нині цю справу скерували до суду. Яке покарання загрожує чоловікові — читайте далі.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За матеріалами справи, йдеться про 50-річного військового 114 мотострілецької бригади військ Росії — туди він потрапив після того, як підписав контракт у вʼязниці. У вересні 2025-го чоловік у складі малої піхотної групи проник на територію одного з сіл у Покровському районі. Аби закріпитися в житловій забудові, окупант та ще двоє посіпак вдерлися до підвалу будинку, де ховалися від обстрілів цивільні.

“Під час чергової російської атаки місцевий житель загинув, і 57-річна жінка залишилась з окупантами наодинці. На початку жовтня обвинувачений насильно вступив із нею у статевий зв’язок. При цьому попередив, що за відмову може її вбити. Крім того, заявив про існування наказу керівництва на вбивство цивільного населення”, — кажуть правоохоронці.

Вони додали, що росіянин ґвалтував потерпілу щоночі протягом двох місяців. Під час контрнаступу – у грудні – українські захисники взяли загарбника у полон та врятували жінку.

У травні 2026-го загарбнику оголосили підозру, а нині обвинувальний акт скерували до суду – за жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України). Йому загрожує від 8 до 12 років увʼязнення. Обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, жительку Лимана визнали винною у державній зраді. За даними суду, під час боїв за місто вона показала російському військовому будинок, де перебували українські захисники. Згодом окупанта ліквідували, а в його телефоні знайшли запис цієї розмови.