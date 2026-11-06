 Директорку Вільного Радіо Анастасію Шибіко нагородили за турботу про психологічний стан команди
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Директорку Вільного Радіо Анастасію Шибіко нагородили за турботу про психологічний стан команди

В'ячеслав Попович
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Фундація “Суспільність” відзначила директорку Анастасію Шибіко та весь колектив Вільного Радіо “За стійкість та командну турботу про психологічний добробут”. Нагороду вручили на церемонії в Kyiv Media Hub, де фундація щороку вшановує медійників, які працюють у складних умовах і дбають про ментальне здоров’я колег.

Про це повідомили у пресслужбі фундації “Суспільність”.

Під час нагородження, яке провела співачка Марія Бурмака, відбулося публічне інтерв’ю Анастасії Шибіко з журналісткою Іриною Славінською: говорили про команду, журналістику, цінності, непрості рішення та силу людей поруч.

“Дуже важливо, щоб поряд з вами були люди, з якими вам комфортно витрачати таку велику частину свого життя на щось спільне, і дуже важливо любити те, що ви робите з цими людьми. І тоді можна буде пройти через усе”, — зазначила лавреатка.

Голова правління Internews Ukraine Костянтин Квурт зазначив, що регіональні редакції нині потребують особливої підтримки. За його словами, дослідження показують: українці довіряють медіа, які споживають. Квурт вважає, що вітчизняне медіасередовище можна посилити, якщо виробляти більше якісної інформації.

Директорка Вільного Радіо під час інтерв’ю Ірині Славінській. Фото: фундація “Суспільність”
Анастасія Шибіко на груповому фото учасників заходу. Фото: фундація “Суспільність”

Зазначимо, Анастасія Шибіко — співзасновниця та директорка Вільного радіо. Навчалася на факультеті журналістики ЛНУ, у студентські роки працювала кореспонденткою на “Громадському радіо”. 2017 року, коли їй виповнився 21 рік, поїхала до Бахмута та взяла участь у створенні Вільного Радіо.

Станом на початок 2022 року медіа виходило в ефір на радіо, а також мало власний сайт. Через повномасштабне вторгнення продовження радіомовлення стало неможливим, однак редакція продовжує роботу в онлайн-форматі в релокації.

Нагадаємо, більш як одну тисячу інформаційних запитів надіслали журналісти Вільного Радіо за рік — їх могло бути менше, якби адміністрації Донецької області публікували більше відкритої інформації. Нині такий вид комунікації обирає переважна частина посадовців регіону замість публічності.

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