За рік Вільне Радіо надіслало понад 1 тисячу запитів

Журналістка Вільного Радіо Олена Русінова на Donbas Media Forum. Фото: DMF

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Більш як одну тисячу інформаційних запитів надіслали журналісти Вільного Радіо за рік — їх могло бути менше, якби адміністрації Донецької області публікували більше відкритої інформації. Нині такий вид комунікації обирає переважна частина посадовців регіону замість публічності.

Про це розповіла журналістка Вільного Радіо Олена Русінова під час дискусії на 11-му щорічному Donbas Media Forum у Києві.

За підрахунками редакції, з літа 2025 року по цей же період 2026-го журналісти Вільного Радіо надіслали до адміністрацій Донецької області понад 1 тисячу запитів на доступ до публічної інформації. Такий метод комунікації довелося використовувати аби отримати дані, які, за законом, мали б бути в відкритому доступі — не тільки для медійників, а й для усіх охочих, зокрема мешканців громад регіону. Однак подекуди посадовці не публікують документи або ж ховають їх за паролями — наприклад, розпорядження.

“Єдина з 46 громад Донеччини, які закривають свої розпорядження паролями, — Волноваська. Поки ми намагаємося бути конструктивними, надіслали запит і нам пояснили, що у них з 2024-го виявили проблеми з безпекою сайту, тому призупинили розповсюдження цієї інформації. Ми чекаємо оновлення.

Ми не хочемо демонізувати місцеву владу. Військові адміністрації оприлюднюють інформацію, дають відповіді на запити, але неоднаково. Є сайти, сторінки у Facebook, окремий розділ під розпорядження, але там може бути лише бюджет, який ухвалили на початку року й більше нічого. У нас немає бажання спамити та кошмарити посадовців — кількість запитів могла б, мабуть, бути меншою, якби більше інформації було оприлюднено.

Набагато швидше отримати інформацію в особистому спілкуванні, особливо на Донеччині, де частина громад в зоні активних бойових дій. Відповідно, якщо ти маєш контакт, можна запитати про ситуацію з евакуацією, які комунальні служби працюють, що з інфраструктурою тощо. Це набагато ефективніше, ніж запит, відповідь на який можна чекати 5 днів або й 20, якщо влада вирішить так”, — каже Олена Русінова.

Окремо вона звернула увагу на проблему з отриманням інформації про зарплати деяких очільників ВА — ці дані Вільне Радіо використовувало для формування відповідного рейтингу. До прикладу, одна з громад пояснювала журналістам, що така інформація “не становить значного суспільного інтересу, а її розголошення може завдати суттєвої шкоди інтересам національної безпеки”.

“Це бюджетні кошти й люди мають право знати про них: чи ефективний керівник, якщо він отримує досить значну зарплату. У нас була епопея, що нам рік декілька військових адміністрацій не надавати таку інформацію. Була історія, що ми могли отримати дані у квітні 2025-го, а в січні вже цього року ця інформація чомусь різко ставала такою, яка “містить особисті дані і її не можна розповсюджувати”. Доводиться звертатися до Донецької ОВА, бо — знову ж — нам такі дані системно не надають.

Хтось вбачає в тому, що ми публікуємо інформацію про зарплату “нападки”. Можливо, місцева влада думає: “якщо про нас не будуть говорити, ми не скажемо про це”. З нами так не вийде, ми продовжимо систематично питати. Поки ми не дійшли до судів, але нам хочеться думати, що конструктивність більш ефективна”, — наголосила медійниця.

Журналістка зазначила, що також спілкувалася з представницею уповноваженого з інформаційних прав Юлією Деркаченко:

“Вона пояснила, що такими питаннями частіше опікуються регіональні представники. А на Донеччині цим займаються лише троє людей, тому фізично не завжди встигають опрацьовувати всі звернення. Посадовиця також підтвердила, що вже знають про проблеми сайту Волноваської МВА. Домовилися, що наші випадки візьмуть у роботу й протягом найближчих тижнів спробують допомогти розв’язати”.

Нагадаємо, у Донецькій області понад третини керівників військових адміністрацій обмежували у 2025 році право громадян знати, як розпоряджаються коштами платників податків та які правила встановлюють.