Скільки заробляють начальники ВА Донецької області, колаж: Вільне Радіо

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В середньому від 46 до 107 тис. грн на місяць отримують начальники військових адміністрацій Донецької області у 2026 році. Вільне Радіо розповідає, кому доплачували за напруженість, кому — за роботу у вихідні, а хто отримав нову посаду, а разом з нею майже втричі більшу зарплату.

Дані щодо зарплат очільників громад журналісти Вільного Радіо отримали у відповідях на запити до військових адміністрацій Донеччини. Щодо кожного з посадовців цифри усереднені, тобто заробіток поділений на кількість місяців на посаді. Враховані перші 4 місяці, оскільки збір даних забрав майже 2 місяці часу.

Начальники не усіх військових адміністрацій працюють зараз постійно на Донеччині. Це залежить зокрема й від того, чи окупована громада, яку вони очолюють. Тобто люди на однакових посадах мають різні умови роботи. Деякі на місці поблизу фронту, деякі — на Дніпропетровщині чи Київщині. Зокрема, на Донеччині станом на червень 2026 року залишаються працювати щонайменше очільники Святогірської, Краматорської, Словʼянської, Черкаської, Андріївської, Олександрівської, Новодонецької, Миколаївської громад. Керівники частково окупованих громад щонайменше їздять в регіон час від часу, або ж працюють з Краматорська.

Для довідки: У червні 2025 року президент України підписав закон “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад”. Він регулює оплату праці держслужбовців. Згідно з законом, зарплата посадовцю має нараховуватись незалежно від кількості людей в громаді, окупації чи зони боїв. А до уваги братиметься те, наскільки якісно і результативно він працює: навантаження, зарплата на аналогічній посаді в приватному секторі, а ще Каталог типових посад, де вони розподілені за групами залежно від обов’язків. Посадовцям обіцяли підвищення рівня зарплати після таких змін. На Донеччині ж на тій самій посаді — керівника військової адміністрації — наразі може бути оплата праці з різницею у 2 рази.

Високі досягнення та робота у прифронтових зонах: Лиман, Покровськ і Шахове — незмінні лідери у зарплатному рейтингу

Найвища зарплата серед начальників ВА Донеччини, які не приховали свої дані, у начальника Лиманської МВА Олександра Журавльова. У середньому за перші чотири місяці 2026 року він отримував в середньому по 107 679 грн на місяць. Зарплата посадовця — 23 459 грн окладу, від 110 до 220% — премії. В різні місяці йому також нараховували надбавку за високі досягнення та роботу у відрядженнях.

Зазначимо, у 2025 році Журавльов отримував в середньому по 118 тис грн на місяць, а у 2024 — по 109 тис. грн. Середня сума за рік може змінитись після виплат за весь рік, адже посадовцю також разово мають нарахувати допомогу на вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення. Це фактично тринадцята та чотирнадцята зарплати, адже їхній розмір рахують по середній зарплаті.

Друге місце посідає начальник Покровської МВА Сергій Добряк. У перші чотири місяці 2026 року щомісяця він отримував по 100 110 грн. Зарплата посадовця складалась з окладу, премії, відряджень та надбавки за високі досягнення.

Наразі це менше, ніж у попередні роки. У 2025 році Добряк заробляв в середньому по 116 тис. грн на місяць, у 2024 — 119 840 грн.

Трохи менше колеги у 2026 році заробляє начальник Шахівської СВА Сергій Сажко — у середньому по 99 097 грн на місяць. До його зарплати входить оклад, премія, надбавка за високі досягнення. Також Сажку нараховують доплату на території можливих бойових дій (згідно Постанови Кабміну №391 від 25.04.2023).

Усього кілька гривень на місяць відділяють від Сергія Сажка начальника Дружківської ВА Андрія Панкова. Він у середньому на місяць отримував 99 083 грн. Йому платили оклад, премії та надбавки. Деталізації по категоріях у військовій адміністрації не надали.

Розміри зарплат посадовців вказані після вирахування податків, тобто це суми, які фактично виплатили. Нараховують держслужбовцям на 23% більше. Також у середньомісячні зарплати не враховані суми виплат на оздоровлення та допомогу на вирішення соціально-побутових проблем.

Рейтинг зарплат керівників військових адміністрацій Донецької області у 2026 році

Скільки заробляють начальники ВА Донеччини у 2026 році, інфографіка: Вільне Радіо

Хто з начальників ВА Донеччини заробляє від 80 до 95 тис грн на місяць

Трохи менше колег заробляють начальники військових адміністрацій і міст, і сіл. Маріуполець Вадим Бойченко після призначення на посаду начальника Маріупольської ВА отримав і збільшену зарплату. Тепер посадовець отримує у середньому 90 тис. грн. Як мер у 2025 році він заробляв в середньому 29 тис. грн, а у 2024 — 36 тис. грн.

Так, зарплати від 80 до 95 тис грн у 2026 році в середньому мають:

Від 51 до 78 тис. грн: хто з начальників ВА Донеччини заробляє найменше

начальник Білозерської МВА Сергій Макєєв — 78 098

начальник Ольгинської селищної ВА Артем Єфіменко — 77 897

начальник Святогірської МВА Володимир Рибалкін — 77 545

начальник Очеретинської селищної ВА Микола Коваленко — 76 769

начальник Вугледарської МВА Сергій Новіков — 75 012

начальник Великоновосілківської СВА Сергій Кравченко — 74 889

начальник Добропільської МВА Андрій Бондаренко — 74 762

начальник Іллінівської сільської ВА Володимир Маринич — 72 590**

начальниця Криворізької СВА Анна Черкашина — 71 341**

начальник Світлодарської ВА Олександр Гордієнко — 70 324

начальник Черкаської селищної ВА Олексій Кривоконь — 69 668

начальник Волноваської міська ВЦА Іван Лубінець — 69 606

начальниця Мангушської ВА Наталія Воробйова — 66 598

начальник Бахмутської МВА Олексій Рева — 66 119

начальниця Мирненської ВА Надія Сердюкова — 65 747

начальник Гродівської селищної ВА Володимир Руденко — 60 966

начальниця Старомлинівської СВА Альона Лєвтерова — 55 809

начальник Удачненської селищної ВА Валерій Дугельний — 51 389

“Персональні дані” та “загроза національній безпеці”: які ВА приховують зарплати начальників

Торецька громада — єдина, яка за два роки навіть частково не розкрила нашим журналістам дані про зарплату начальника міської ВА Василя Чинчика. Кожного разу відмову обґрунтовують тим, що така інформація “не становить значного суспільного інтересу, а її розголошення може завдати суттєвої шкоди інтересам національної безпеки”.

Втім, у Донецькій ОДА на запит Вільного Радіо повідомили, що оклад начальника Торецької ВА становить 23 тис. 459 грн. Які доплати та премії отримує посадовець — у відповіді не уточнили, адже це встановлюється на місцевому рівні. Ймовірно, зарплата посадовця в рази більша.

У 2026 році так само обґрунтували й відмову у Мар’їнській ВА. Цього разу на запит Вільного Радіо там відмовились надати інформацію про зарплату начальника Юрія Григульця. У 2025 році він отримував близько 86 тис. грн на місяць.



Якщо проаналізувати з бюджетів витрати на зарплати керівників ВА та їхніх заступників у Шахівській та Лиманській громаді (які в топі рейтингу), то вони будуть наближені до виплат у Торецькій громаді. Так, йдеться про 47, 5 млн на зарплати на рік для керівництва Лиманської ВА, понад 38,9 млн — Шахівської, а також понад 34,6 млн у Торецькій ВА. Водночас у бюджеті Марʼїнської громади на ту саму статтю витрат заклали трошки більше 18 млн грн.

Для порівняння, у Черкаській селищній громаді, керівник якої не належить до топу рейтингу по оплаті, на зарплати керівництва закладали 13,7 млн на 2026 рік.

Закрили зарплату начальника і в Іллінівській ВА. Спочатку надавали інформацію про зарплату Володимира Маринича у вигляді відсотків від посадового окладу. З жовтня 2025 року в інформації почали приховувати з аргументацією, що шкода від оприлюднення цієї інформації нібито переважає суспільну користь.

Начальник Микільської (Нікольської) ВА Володимир Халабузар від квітня (з призначення) по вересень 2025 року отримував у середньому 46 тис. 550 грн зарплати на місяць. Втім на запит Вільного Радіо надати дані про зарплату посадовця у жовтні-грудні 2025 року в Микільській ВА відмовили через те, що ці дані “належать до інформації з обмеженим доступом”.

У Криворізькій ВА зарплату начальниці Анни Черкашиної відмовились надати у 2026 році. Аргументували це тим, що цю інформацію потрібно спеціально створювати. У 2025 році посадовиця отримувала у середньому 71 тис. грн на місяць.

Не надали у 2026 році на запит Вільного Радіо й дані про зарплату начальника Авдіївської МВА Євгена Удовенка. Мовляв, це може “становити ризик для безпеки та належного функціонування органу державної влади в умовах агресії проти України”. Ще одна причина відмови — у зарплатних відомостях нібито є інформація не лише про тих співробітників, про яких запитується, тому їх не надають, аби захистити персональні дані.

Зарплата під секретом: як начальники військових адміністрацій Донеччини ховають свої доходи від журналістів

Раніше наші журналісти розповідали, скільки заробили начальники ВА Донеччини у 2025 році. Також ми публікували зарплати посадовців Донецької області у 2024 році.