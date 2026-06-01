Зарплата під секретом: як начальники військових адміністрацій Донеччини ховають свої доходи від журналістів

Начальники каких ВА Донетчины скрывают свою зарплату? иллюстративное фото: Нововолынский горсовет

Відмовляли одразу або приховували після перших публікацій — так начальники кількох військових адміністрацій Донеччини реагували на запити Вільного Радіо про їхні зарплати. Приховувати ці дані посадовці не мають, адже їхню роботу оплачують із бюджетів громад.

Аби закрити доступ до цієї інформації, у хід пішли доводи про національну безпеку, персональні дані та воєнний стан. Розповідаємо, хто продовжує приховувати статки, а кого журналістам вдалося “розсекретити”.

З 2024 року Вільне Радіо регулярно аналізує зарплатні відомості посадовців та публікує рейтинг зарплат очільників військових адміністрацій Донеччини. Втім, доки одні начальники відкрито звітують про свої доходи, деякі їхні колеги під різними приводами цю інформацію закривають.

Для довідки: Зарплати очільники ВА отримують із бюджету. Посадовці зобов’язані декларувати свої доходи, зокрема звітують про це у відкритому державному реєстрі декларацій. Посилання на “державну таємницю”, “персональні дані” чи “воєнний стан” для приховування зарплатної інформації законодавством не передбачені. Під час воєнного стану дозволяється лише тимчасово вилучати з відкритого доступу декларації військових та членів їхніх сімей.

Оприлюднення зарплати начальника Торецької МВА — “загроза національній безпеці”

Торецька громада — єдина, яка за два роки навіть частково не розкрила нашим журналістам дані про зарплату начальника міської ВА Василя Чинчика. Кожного разу відмову обґрунтовують тим, що така інформація “не становить значного суспільного інтересу, а її розголошення може завдати суттєвої шкоди інтересам національної безпеки”. Це пояснюють на кількох сторінках з посиланнями на різні документи й навіть рішення Конституційного суду (яке не стосується зарплати Чинчика).

Відповідь Торецької МВА на запит Вільного Радіо, скриншот

Відповідь Торецької МВА на запит Вільного Радіо, скриншот

Крім того, зарплату Василя Чинчика приховують через те, що він — військовослужбовець СБУ.

Відповідь Торецької МВА на запит Вільного Радіо, скриншот

Водночас у Торецькій МВА запевняють, що обмеження діють лише до закінчення воєнного стану.

Відповідь Торецької МВА на запит Вільного Радіо, скриншот

Начальник Волноваської МВА розкрив дані про свою зарплату після двох років відмов

А у Волноваській громаді під грифом “секретно” з тієї ж причини опинилася лише зарплата очільника ВА Івана Лубінця. Водночас доходи його заступників журналістам повідомляли.

Обґрунтовували відмови тим, що “керівник Волноваської міської ВЦА Лубінець Іван Валерійович є чинним військовослужбовцем Збройних сил України”, а отже його зарплата нібито є “інформацією з обмеженим доступом”. При цьому декларації він подавав у звичному порядку.

Відповідь Волноваської МВА на запит Вільного Радіо, скриншот

Втім у 2026 році у відповідь на запит Вільного Радіо Волноваська МВА “розсекретила” зарплату начальника. У перші чотири місяці 2026 року Іван Лубінець заробив:

січень — 47 829 грн;

лютий — 47 829 грн;

березень — 88 052 грн;

квітень — 94 715 грн.

Костянтинівка і Званівка приховали зарплати начальників після публікації Вільного Радіо, але згодом знову почали звітувати про доходи

Після публікації зарплат посадовців у січні 2025 року в Костянтинівській громаді перестали надавати нашій редакції суми зарплати начальника міської ВА Сергія Горбунова в наступні місяці, посилаючись на те, що це закрита інформація. На кінець року, після кількох запитів про відомості, нам надали дані за 2025 рік. Тоді у зарплатному рейтингу серед колег начальник Костянтинівської МВА опинився на четвертому місці — у середньому на місяць у 2025 році він отримував “на руки” по 109 тис. 284 грн.

Відповідь Костянтинівської МВА на запит Вільного Радіо, скриншот

На п’ятому місці у тому ж рейтингу опинився начальник Званівської сільської ВА Олександр Білицький. Його середньомісячна зарплата у 2025 році становила 102 тис. 753 грн. А тактика відповідей на журналістські запити була такою ж, як у костянтинівського колеги: зарплату Білицького теж “закрили” після січневої публікації Вільного Радіо. На наші запити приходили відповіді про те, що інформація про заробітну плату, премії та інші виплати начальнику Званівської сільської військової адміністрації нібито не має ознак публічності на час дії правового режиму воєнного стану в Україні й не може бути надана в межах закону України “Про доступ до публічної інформації”. Втім, на кінець року нам вдалося отримати зарплатні відомості, як це передбачено законом.

Відповідь Званівської ВА на запит Вільного Радіо, скриншот

Іллінівська ВА приховала зарплату начальника, а Криворізька заявила, що цю інформацію треба спеціально створювати

Іллінівська ВА спочатку надавала інформацію про зарплату начальника Володимира Маринича у вигляді відсотків від посадового окладу. З жовтня 2025 року в інформації почали приховувати з аргументацією, що шкода від оприлюднення цієї інформації нібито переважає суспільну користь.

Відповідь Іллінівської ВА на запит Вільного Радіо, скриншот

У Криворізькій ВА зарплату начальниці Анни Черкашиної відмовились надати у 2026 році. Аргументували це тим, що цю інформацію потрібно спеціально створювати.

Відповідь Криворізької ВА на запит Вільного Радіо, скриншот

Микільська ВА “закрила” зарплату начальника, посилаючись на персональні дані

Начальник Микільської (Нікольської) ВА Володимир Халабузар від квітня (з призначення) по вересень 2025 року отримував у середньому 46 тис. 550 грн зарплати на місяць. Втім на запит Вільного Радіо надати дані про зарплату посадовця у жовтні-грудні 2025 року в Микільській ВА відмовили. Відмову обґрунтували тим, що ця інформація нібито містить персональні дані, а значить “належить до інформації з обмеженим доступом”.

Відповідь Микільської ВА на запит Вільного Радіо, скриншот

Формули замість сум: в Авдіївці, Гродівці та Хлібодарівці надавали неповні дані

Не надали у 2026 році на запит Вільного Радіо й дані про зарплату начальника Авдіївської МВА Євгена Удовенка. Мовляв, це може “становити ризик для безпеки та належного функціонування органу державної влади в умовах агресії проти України”. Ще одна причина відмови — у зарплатних відомостях є інформація не лише про тих співробітників, про яких запитується, тому їх не надають, аби захистити персональні дані.

Відповідь Авдіївської ВА на запит Вільного Радіо, скриншот

Раніше, коли Авдіївську МВА очолював Віталій Барабаш, інформацію про його зарплату повідомляли частково у відсотках через те, що Барабаш — військовослужбовець.

Відповідь Авдіївської ВА на запит Вільного Радіо, скриншот

Частково без вказання повних сум зазначають і зарплату очільника Хлібодарівської ВА Михайла Бурнадзе.

Відповідь Хлібодарівської ВА на запит Вільного Радіо, скриншот

Також невідома і повна сума зарплати начальника Гродівської селищної ВА Володимира Руденка. Наприклад, у відповіді вказали, що за 2025 рік оплата його праці становила у середньому щонайменше 21 тис. 678 грн. Це середній оклад посадовця, суму премій чи інших доплат у відповіді на запит не вказали.

