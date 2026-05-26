Начальник Авдіївської МВА Євген Удовенко. Фото: зі сторінки військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгена Удовенка новим начальником Авдіївської міської військової адміністрації, відповідне розпорядження глава держави підписав 25 травня.

Документ оприлюднили на офіційному сайті Президента України.

На цій посаді Євген Удовенко замінив Віталія Барабаша, якого звільнили 9 грудня 2025 року. Той очолював військову адміністрацію з дня її створення 30 березня 2022 року та заявив, що залишив посаду за власним бажанням, аби доєднатися до війська.

“Йду не з посади — йду у стрій. Моє місце зараз — саме там. Рапорт про звільнення я подавав у 2022-му, потім ще, востаннє це було у березні цього року. І ось нарешті Президент підписав”, — заявив Віталій Барабаш.

З моменту звільнення Віталія Барабаша виконуючим обов’язки начальника військової адміністрації став його заступник — Євген Удовенко. На цій посаді він пробув понад п’ять місяців — до офіційного призначення.

Зазначимо, у ДонОВА у відповідь на запит Вільного Радіо 13 лютого заявили, що на той момент не визначили кандидатуру, яку можна запропонувати очолити цю посаду та подати відповідну пропозицію до президента.