Через понад два місяці після звільнення Віталія Барабаша за власним бажанням в Авдіївської міської військової адміністрації ще не з’явилося нового начальника. Станом на 13 лютого у ДонОДА ще не визначили кандидатуру, яку можна запропонувати очолити цю посаду та подати відповідну пропозицію до президента.

Про це журналістам Вільного Радіо у Донецькій обласній державній адміністрації повідомили у відповіді на запит.

“Станом на сьогодні [13 лютого] кандидатура для надання пропозиції Президенту України щодо призначення на посаду начальника Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області не визначена”, — повідомили у ДонОДА.

Там зауважили, що начальників військових адміністрацій в Україні призначає та звільняє президент — за пропозицією Генштабу ЗСУ або відповідної обласної державної адміністрації.

Поки нового начальника Авдіївської ВА не призначили, ці обов’язки виконує Євген Удовенко, який був заступником Віталія Барабаша.

Нагадаємо, Віталій Барабаш очолив військово-цивільну адміністрацію Авдіївки 1 червня 2020 року. 30 березня 2022 року його призначили начальником новоутвореної Авдіївської міської військової адміністрації. Після окупації Авдіївки у лютому 2024 року орган влади виїхав на підконтрольну територію та продовжував роботу в евакуації.

9 грудня 2025 року президент Зеленський звільнив Віталія Барабаша з його посади. Останній згодом заявив, що залишає посаду за власним бажанням, аби доєднатися до війська.

“Йду не з посади — йду у стрій. Моє місце зараз — саме там. Рапорт про звільнення я подавав у 2022-му, потім ще, востаннє це було у березні цього року. І ось нарешті Президент підписав”, — заявив Віталій Барабаш.

Нагадаємо, Центр надання адміністративних послуг Авдіївської міськради через війну та окупацію громади нині працює з обмеженими повноваженнями в релокації. Громадян приймають у Кам’янському на Дніпропетровщині за попереднім записом. Ділимось актуальними контактними даними установи та її адресою.