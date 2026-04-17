Досьє начальника Селидівської МВА Анатолія Немченка, колаж: Вільне Радіо

Тримав більярдну, працював за кордоном, очолював Великоновосілківську та Волноваську райдержадміністрації. Це факти з біографії начальника Селидівської МВА Анатолія Немченка. Вільне Радіо зібрало досьє на посадовця і розповідає, що відомо про його діяльність на посаді, родину та статки.

Цей матеріал створений для рубрики "Досьє" на Вільному Радіо. Ми поступово публікуємо біографії посадовців та інших людей, які працюють для Донеччини й отримують зарплати з бюджетів різних рівнів (наприклад, керівники громад, судді, прокурори, народні депутати). Для підготовки цього досьє наші журналісти проаналізували відкриті дані (реєстри власності, декларації, сторінки в соцмережах, публікації в медіа тощо), поспілкувалися з жителями, поставили питання до самого посадовця.

Біографія начальника Селидівської ВА Анатолія Немченка

Анатолій Немченко народився 26 червня 1977 року. На своїй фейсбук-сторінці він вказує, що родом з Торезу (зараз Чистякове) на Донеччині.

Немченко був співзасновником більярдного клубу “Русский бильярд” у Торезі, що працював у 2001-2010 роках. Також мав ФОП “Неспеціалізована оптова торгівля”.

Посадовець має дві вищі освіти: у 2006 році він закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю “Економіка та управління бізнесом”, а у 2015 році — Донецький національний університет за спеціальністю “Менеджмент організацій та адміністрування”.

До того як прийти у місцеву владу, Анатолій Немченко встиг попрацювати в інших сферах. У 2008 році, як пише “Суспільне”, він обіймав посаду заступника директора благодійної організації FGM у штаті Вашингтон, США. У 2016 році був керівником українського центру в Грузії в асоціації “Український національний комітет міжнародної торгової палати”. А з 2018 року працював заступником начальника виробничого кар’єру підрозділу “Клесівський кар’єр” на Рівненщині.



Анатолій Немченко, голова Волноваської РДА, другий праворуч, фото: Покровськ.ньюз

У 2019 році Немченко розпочав кар’єру у самоврядуванні. Та перш ніж очолити Селидівську ВА, працював в інших адміністраціях. У 2019-2020 роках він був головою Великоновосілківської районної державної адміністрації. А після ліквідації Великоновосілківського району у зв’язку з новим адміністративним розподілом очолив Волноваську РДА.

“Основні напрямки роботи, перше — реалізація заходів, спрямованих на поліпшення якості життя населення, друге — залучення інвестицій для реалізації проєктів розвитку громад, забезпечення впровадження якісної адміністративної реформи”, — коментував посадовець своє призначення.

Селидівську міську військову адміністрацію Анатолій Немченко очолив вже під час повномасштабного вторгнення. 7 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив його начальником ВА.

Вже на цій посаді Немченка нагородили президентською відзнакою — медаллю “За працю і звитягу”.

Як Анатолій Немченко звітує про свою роботу

Жителі Волноваського району, який свого часу очолював Анатолій Немченко, розповіли, що він нечасто з’являвся у публічному просторі. Більшість коментарів зводяться до загального:

“Чогось гучного не було з ним пов’язано, ані хорошого, ані поганого. Загалом доволі непомітно пройшло його керівництво”.

На ресурсах Великоновосілківської та Волноваської РДА Немченко найчастіше з’являвся під час офіційних святкувань і візитів із перевіркою роботи місцевих підприємств:“Я переконаний, що саме за розвитком підприємств району стоїть наше економічне майбутнє”.

Вже як начальник Селидівської міської військової адміністрації посадовець періодично фігурує у новинах на офіційних ресурсах громади: звітує про ситуацію у громаді, будівництво фортифікацій місцевими комунальниками, підтримку переселенців, передачу допомоги військовим, співпрацю з іншими громадами. Також в евакуації проводить особисті прийоми.

Анатолій Немченко, фото: Facebook/Анатолій Немченко

У травні 2023 року Немченко звітував про свою роботу на посаді начальника Селидівської МВА. Тоді він зазначав, що в громаді розгорнули гуманітарний штаб, підписали меморандуми з благодійними організаціями, отримали генератори для об’єктів критичної інфраструктури, облаштували бомбосховища, встановили ємності з безкоштовною питною водою.

Як живе Селидівська громада під керівництвом Немченка

За роки повномасштабної війни для переселенців із громади відкрили низку центрів підтримки “Селидове.UA”. Вони працюють у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, в Кам’янському на Дніпропетровщині та в Нововолинську на Волині.

У соцмережах деякі переселенці з Селидового нарікають на розподілення гуманітарної допомоги:

“Що з посилками для інвалідів? Вже 4 місяці немає!”

“А що з гуманітаркою для селидівчан, які переїхали в інші області, а не тільки в Київську і Дніпропетровську?”

Водночас є й схвальні відгуки, зокрема про роботу відділення стаціонарного догляду для літніх людей та людей з інвалідністю на Одещині:

“Ви найкращі. Те, що ви створили, — це не просто допомога, це можливість вижити в найскладніших ситуаціях”.

Селидівська центральна лікарня та Центр надання соціальних послуг почали роботу в евакуації у Миколаївці на Одещині, там само працює прихисток для літніх переселенців із Донецької області. У Павлограді на Дніпропетровщині та в селі Петропавлівська Борщагівка працює амбулаторія Селидівського ЦПМСД. Цьогоріч у Селидовому запланували спрямувати 2 млн грн на лабораторні аналізи для жителів старше 40 років.

У дистанційному форматі працюють школи, дитсадки та музична школа.

У Селидівській громаді створили комісію з компенсацій за зруйноване житло “єВідновлення”, втім виконувати процедури вона фактично не може, адже територія громади перебуває під окупацією.

Анатолій Немченко, фото: Остров

На Одещині та Львівщині Селидівська ВА готується до будівництва й реконструкції житла для своїх переселенців. На розробку проєктно-кошторисної документації заклали понад 29 млн грн.

Минулого року на допомогу ЗСУ Селидівська громада під керівництвом Анатолія Немченка сукупно витратила 7,4 млн грн. Половина цієї суми пішла здебільшого на фінансування роботи комунальних служб із Селидового, які будували оборонні споруди. Ще 3,7 млн грн на потреби оборони перерахували в обласний бюджет.

Бюджет Селидівської громади цьогоріч більший, ніж у 2025-му, і становить майже 260 млн грн. Але більша частина цієї суми — дотації та субвенції від держави. Власних доходів громада майже не має: частка податкових надходжень нині сягає 7,8 %.

У рейтингу Вільного Радіо щодо прозорості військових адміністрацій Донеччини Селидівська ВА цього року стала однією з тих, кого найбільше хвалили опитані Вільним Радіо журналісти та редактори різних медіа. Це стосується якості відповідей на інформаційні запити як у письмовій формі, так і в усній (тобто коментарів телефоном). Водночас відповіді на запит Вільного Радіо на коментар для цієї публікації ми не отримали. У тогорічному рейтингу Селидівська ВА увійшла до першої десятки.

Анатолій Немченко, фото: Facebook/Селидівська міськрада

Встановлення котельних у Селидовому: посадовці з обладміністрації під слідством

У 2022 році через пошкодження газогону “Краматорськ — Донецьк” у Селидівській громаді демонтували вартісне обладнання місцевих котелень. Зробили це, аби воно не зламалося через високу вологість.

У 2023 році у Селидовому встановлювали нові модульні котельні. Вони мали впоратися з опаленням багатоповерхівок громади, які раніше були підключені до централізованого опалення.

“Багато ще питань саме із підключенням багатоповерхових будинків, тому що опалення не було рік. У якому стані мережі — ми це все постійно обстежуємо. Також є багато людей, які виїхали, у квартири треба буде якось потрапити. Тому багато питань, але процес йде, і наші мешканці будуть з теплом”, — говорив Анатолій Немченко.

Тоді він звітував про хід робіт.

“На даний час вже встановлюють модульні котельні, йде технологічний процес. Дві котельні в місті Українськ, чотири — в місті Селидове. У центральній міській лікарні Селидового також встановлюють котельню. Підключаємось до мереж, які існували, тільки котли будуть опалювати не газом, а твердим паливом”, — розповідав тоді начальник Селидівської МВА.

Встановлювали ці котельні коштом обласного бюджету. Переможцем Донецька ОДА обрала невідому фірму “Полі” — вона отримала підряди без конкурентів, не надала фінзвітності, втім її пропозицію не відхилили.

Два останні тендери завершили 5 вересня 2023 року — у день, коли президент підписав указ про звільнення тодішнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка. А у 2025 році колишнього керівника департаменту ДонОДА, брата начальника Краматорської ВА Сергія Гончаренка затримали через підозру в розкраданнях. Він підписав одразу 5 підрядів на відновлення теплопостачання та водозабезпечення у Мирнограді, Святогірську та Селидовому на загальну суму 414 млн грн. Інформації щодо причетності Немченка до цих закупівель немає.

Анатолій Немченко, фото: Facebook/Cелидівська міськрада

Що відомо про родину начальника Селидівської ВА Анатолія Немченка

Анатолій Немченко має дружину Валентину та сина Тимура. Він також вказував у декларації свою матір — Любов Іванівну Немченко (у дівоцтві Позднякову). Дружина у 2022 році працювала у столичній фірмі “Деметра інвестментс”, яка займається оптовою торгівлею. Анатолій, Валентина та їхній син Тимур зареєстровані у тимчасово окупованому місті Чистякове Горлівського району.

Скільки заробляє начальник Селидівської ВА і яке майно є в його родини

Зараз декларації посадовця в реєстрі немає. У відповідь на інформаційний запит до Селидівської ВА нашим журналістам повідомили зарплату посадовця — у 2025 році Немченко в середньому отримував 85 тис. 525 грн на місяць.

Також раніше ми аналізували декларацію Анатолія Немченка за 2022 рік. Тоді він декларував готівкові накопичення у 30 000 доларів та 400 000 гривень. З 2007 року він мав непогашений кредит на 171 696 доларів під заставу квартири в Донецьку — заборгованість роками не зменшувалася.

Серед нерухомості вказував — підвальне приміщення площею 72,2 м² у Чистяковому (придбане 2006-го) та квартиру на 144,9 м² у Донецьку (2009). Також з 2007 року Немченко орендує 920 м² землі у Дружківці, де зводив недобудований торговельно-фінансово-розважальний комплекс площею 1400 м².

Згідно з даними реєстру нерухомості, у грудні 2025 року в чоловіка з таким самим ПІБ з’явилися земельна ділянка і житловий будинок садибного типу у Шевченковому Бучанського району на Київщині.