У 2026 році бюджет Селидівської громади зріс порівняно з минулим роком і становить майже 260 млн грн. Водночас громада майже не має власних доходів: частка податкових надходжень нині сягає 7,8 %, тому основні витрати покриваються державним коштом. У бюджеті заклали гроші на соціальний захист, освіту, культуру та підготовку проєктів житла для переселенців.

Цю інформацію журналісти Вільного Радіо отримали у відповідь на запит до Селидівської міської військової адміністрації та із затвердженого бюджету громади на 2025 рік.

Бюджет Селидівської громади у 2026 році зріс порівняно з минулим роком: збільшення забезпечили державні кошти

Бюджет Селидівської громади на 2026 рік становить майже 260 млн грн. Для порівняння, торік у бюджет закладали 172,7 млн грн. Тобто у 2026 році загальний обсяг бюджету більший порівняно з минулим роком.

Однак цьогорічний бюджет зріс здебільшого завдяки державним трансфертам, тоді як частка власних податкових надходжень громади продовжує скорочуватися порівняно з попередніми роками.

Найбільшим джерелом надходжень у 2026 році стала додаткова дотація з державного бюджету — 205,3 млн грн, яку громада отримує як така, що постраждала від повномасштабної війни.

Держава й область фінансують освіту та базові потреби громади, проте майже всі ці кошти мають чітке призначення

Окрім дотації, держава спрямувала до громади 22,4 млн грн освітньої субвенції, яку можуть використати виключно на фінансування відповідної сфери. Зазвичай ці кошти йдуть на оплату праці педагогів.

Частина фінансування надійшла до скарбниці Селидівської громади від обласного бюджету. Зокрема, йдеться про 651 тис. грн дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я, а також 1,2 млн грн, які в бюджеті заклали на освітні витрати.

Для довідки: Дотація — це гроші, які передають із одного бюджету іншому для фінансування потреб, на які не вистачає власних доходів. Дотації виділяють без цільового призначення, тож отримувач може сам визначати, на що підуть ці гроші. Повертати їх надавачу не потрібно. Субвенція — це гроші, які виділяють на конкретні потреби: освіту, медицину, інфраструктуру тощо. Наприклад, громада може отримати субвенцію на ремонт доріг або виплату зарплат медикам, і витратити ці кошти на щось інше не можна. Якщо використати їх не в повному обсязі, невитрачену частину можуть вимагати повернути.

Соціальні витрати громада покриває спільно з областю та сусідніми громадами, зокрема й для підтримки переселенців

На соціальний захист населення з обласного бюджету Селидівській громаді передали 1,2 млн грн.

До фінансування соцпрограм долучилася й Вугледарська громада: 500 тис. грн спрямували на утримання її мешканців у стаціонарних відділеннях Центру надання соцпослуг у Селидовому. Ще 1 млн грн передбачили на програму підтримки та інтеграції мешканців Селидівської, Вугледарської та Комарської громад.

Також у бюджеті заклали витрати на соціальні послуги для мешканців, які тимчасово виїхали з громади. Ці послуги надають у центрах підтримки ВПО “Селидове.UA”, які працюють у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, у Кам’янському на Дніпропетровщині та в Нововолинську на Волині.

Війна різко зменшила податкові надходження: за два роки частка власних доходів громади впала з понад третини до менш ніж 8%

В умовах воєнного стану податкові надходження до місцевого бюджету скорочуються, що відображається в показниках за останні роки.

Так, у 2024 році до бюджету надійшло 113,5 млн грн податків. Найбільшу частку тоді становив податок на доходи фізичних осіб — 68 млн грн. Також громада отримала 15,5 млн грн акцизного податку, 13 млн грн земельного податку, 14,7 млн грн єдиного податку, ще 2,2 млн грн склали інші надходження. Загалом податки наповнювали 37,5 % загального фонду бюджету.

Наступного року податкових надходжень стало значно менше — 34,1 млн грн. Із них 26 млн грн надійшло від податку на доходи фізичних осіб, 6,9 млн грн — від єдиного податку, ще 1,1 млн грн склали інші платежі. Частка податків у загальному фонді бюджету зменшилася до 18,2 %.

На 2026 рік у бюджеті громади заклали 20,1 млн грн податкових надходжень. Основну частину цієї суми очікують від податку на доходи фізичних осіб — 16 млн грн, ще 4,1 млн грн має забезпечити єдиний податок. Частка податків у структурі надходжень за прогнозами становитиме лише 7,8 %.

Дані надані у відповідь на запит Вільного Радіо. Створено за допомогою Flourish

Житло для ВПО цьогоріч не будуватимуть, але громада вже вкладає десятки мільйонів у підготовку проєктів у різних регіонах

У 2026 році будувати соціальне житло коштом місцевого бюджету влада Селидового не планує. Натомість кошти витрачатимуть на підготовку — розробку проєктно-кошторисної документації та оформлення всіх необхідних документів для майбутнього будівництва.

Зокрема, громада передбачила 4 млн грн на багатоквартирний будинок для ВПО у Бориславі на Львівщині, 13,7 млн грн — для будівництва житла у місті Березівка Одеської області, а 12,1 млн грн підуть на реконструкцію гуртожитку в селищі Миколаївка Березівського району, щоб створити тимчасове житло для ВПО.

Наразі, як зазначається у відповіді, місцева адміністрація веде роботу з отримання земельних ділянок у Львівській та Одеській областях, де планують зводити та обслуговувати багатоквартирні будинки для переселенців.

Після реорганізації закладів громада зберігає фінансування культури та освіти й поки не планує нових скорочень

На початку 2026 року в бюджеті Селидівської громади заклали більше ніж 9 млн грн на культуру. Найбільше — 4,2 млн грн — піде на роботу музичної школи, яка працює в дистанційному форматі. Ще 1,6 млн грн виділили на бібліотеку, яка нині працює у Кам’янському на базі Центру підтримки ВПО “Селидове.UA”. Окремо передбачили 500 тис. грн на культурні заходи.

На освіту виділили дещо більше. Усього за рік громада планує витратити на цю сферу 13,1 млн грн (без урахування освітніх субвенцій та дотацій). Із цієї суми 1,7 млн грн піде на дитячі садки, які працюють дистанційно. Ще майже 800 тис. грн заклали на школи — три з них також навчають дітей онлайн. На гуртки та інші позашкільні заняття передбачили 2 млн грн, один заклад працює у змішаному форматі — частково очно, частково дистанційно.

У громаді також нагадали, що у 2025 році відбулися скорочення: одну музичну школу об’єднали з іншою, закрили три школи, чотири дитячі садки та один позашкільний заклад. У 2026 році нових закриттів не планують — заклади культури й освіти мають працювати й далі.

