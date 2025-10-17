Архіви управління освіти Бахмутської міської ради. Ілюстративний скріншот: Youtube/Правовий Контроль

Селидівська міська військова адміністрація, яка працює в евакуації, оприлюднила проєкт програми інформатизації громади. Документ містить низку положень, зокрема влада громади у разі втілення програми планує придбати нову комп’ютерну техніку та протягом трьох років оцифрувати 95% наявних архівів.

Проєкт відповідної програми опублікований на офіційному сайті Селидівської міської військової адміністрації.

Програма, про яку йдеться, потрібна, аби відновити та розвинути цифрову інфраструктуру громади, яка через окупацію була частково втрачена та пошкоджена, пишуть у Селидівській міській ВА. Її наразі планують фінансувати виключно коштом місцевого бюджету. Згідно з поточними розрахунками, програма обійдеться у 2 391 100 грн: 907 300 грн у 2026 році, 747 500 грн у 2027-му та ще 736 300 грн у 2028-му.

На ці кошти Селидівська міська ВА планує, зокрема, оновити своє технічне забезпечення: на нові ноутбуки закладають 230 тисяч гривень, на нові принтери — ще 130 тисяч гривень. Для оцифрування архівів, йдеться в документі, придбають набір зі сканера АЗ CZUR ET 18 та SSD накопичувача на 2 терабайти — це обійдеться у ще 33 тис. грн.

Серед цілей програми — створення версії сайту міської адміністрації, яка адаптована для людей із порушенням зору, публікація 100% відкритих даних, які, згідно з законодавством, місцева влада зобов’язана публікувати, а також оцифрування архівів.

Стосовно останнього — більшу частину архівного фонду (85%) планують оцифрувати у 2026 році, після чого протягом двох років відсканувати ще 10% архівів.

Нагадаємо, поки Селидівська громада перебуває в окупації, в евакуації продовжують працювати посадовці військової адміністрації та комунальних підприємств. Директорка одного з таких КП Любов Павленко за 2024 рік отримала понад мільйон гривень зарплати за основним місцем роботи та ще 163 тисячі гривень від Селидівської міської ради. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що декларує посадовиця.