У місті Павлоград на Дніпропетровщині відкрилася амбулаторія Селидівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Тут обслуговуватимуть переселенців із Селидівської громади та місцевих жителів.
Про відкриття амбулаторії повідомили в Селидівській міській військовій адміністрації.
Новий медичний заклад розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 54. Тут пацієнти можуть отримати консультації та лікування у сімейного лікаря, проходити діагностику та лабораторні аналізи, оформлювати лікарняні, електронні направлення та рецепти, а також проходити профілактичні огляди та вакцинацію.
За інформацією адміністрації, відкриття Центру сімейної медицини має підвищити доступність медичних послуг та забезпечити їхню якість для жителів громади та переселенців.
