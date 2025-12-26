Центр сімейної медицини для мешканців Селидівської громади та місцевих жителів, який відкрився у Павлограді. Фото: Селидівська МВА

У місті Павлоград на Дніпропетровщині відкрилася амбулаторія Селидівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Тут обслуговуватимуть переселенців із Селидівської громади та місцевих жителів.

Про відкриття амбулаторії повідомили в Селидівській міській військовій адміністрації.

Новий медичний заклад розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 54. Тут пацієнти можуть отримати консультації та лікування у сімейного лікаря, проходити діагностику та лабораторні аналізи, оформлювати лікарняні, електронні направлення та рецепти, а також проходити профілактичні огляди та вакцинацію.

За інформацією адміністрації, відкриття Центру сімейної медицини має підвищити доступність медичних послуг та забезпечити їхню якість для жителів громади та переселенців.

