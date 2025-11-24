Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На початку цього року працювати продовжували три комунальні підприємства з тимчасово окупованого Селидового й громади. Однак уже в березні одне з них вимушено призупинило роботу. Що це за підприємства і скільки заробляють їхні керівники — читайте далі.

Дані щодо заробітної плати керівників КП журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит до Селидівської МВА.

Протягом 2025 року найменшу зарплату на посаді отримала керівниця КП “Комунальник” Селидівської міської ради Тетяна Біленко. Підприємство працювало з твердими побутовими відходами, але через окупацію громади втратило доступ до свого полігону. Через це діяльність “Комунальника” призупинили, а його керівницю відправили в безоплатну відпустку.

Фактично Тетяна Біленко очолювала підприємство до 10 березня 2025 року. За неповні три місяці роботи їй нарахували 11 064 гривні зарплати. Після сплати податків, які у 2025 році становлять 23% від зарплати бюджетних працівників, посадовиця отримала “на руки” 8 519 гривень.

Більше цьогоріч отримали керівниці КП “Селидівське бюро технічної інвентаризації” Любов Фірсова й КП “Комунальник м. Селидове” Любов Павленко. Їхнім підприємствам вдалося релокувати матеріально-технічні ресурси й персонал до більш безпечних регіонів країни. Станом на листопад 2025 року обидва продовжують свою роботу.

Протягом десяти місяців 2025 року на посаді в КП “Селидівське бюро технічної інвентаризації” його керівниці Любові Фірсовій нарахували близько 159 040 гривень зарплати. “На руки” жінка отримала 122 460 гривень. У середньому це 12 246 гривень за місяць.

Натомість керівниці КП “Комунальник м. Селидове” Любові Павленко протягом цього періоду нарахували в понад сім разів більшу суму — близько 913 684 гривень. Фактично посадовиця заробила 703 536 гривень, що в середньому дорівнює близько 70 354 гривням зарплати щомісяця.

Раніше ми писали, що протягом 2024 року Любов Павленко отримала понад мільйон гривень зарплати як керівниця КП “Комунальник м. Селидове” та ще 163 тисячі гривень від Селидівської міської ради.