Іван Тельних. Фото з російських джерел

Іван Тельних щонайменше з 22 грудня 2023 року обіймає посаду “директора” загальноосвітньої школи в Кальчику. Після того, як журналісти Вільного Радіо розповіли про його діяльність, правоохоронці оголосили псевдопосадовцю підозру в колабораційній діяльності. Слідчі вважають, що він впроваджує освітні стандарти Росії та формує у школярів ненависть до України.

Про підозру “директору” підконтрольної окупантам школи журналісти Вільного Радіо дізналися з повідомлення про підозру від Національної поліції України.

Згідно з документом, 14 листопада 2025 року Івану Тельних повідомили, що його підозрюють у впровадженні стандартів освіти країни-агресорки, пропаганду окупації частин територій України та виправдовування збройної агресії проти України у закладах освіти.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожують виправні роботи до двох років або ув’язнення до трьох років із забороною працювати на певних посадах терміном від 10 до 15 років.

Що відомо про Івана Тельних

Іван Тельних щонайменше з 2017 року працював учителем англійської мови. За даними слідчих, до 24 лютого 2022 року він викладав цей предмет в Кальчицькій загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів.

Слідчі вважають, що освітянин добровільно погодився на співпрацю з загарбниками та очолив заклад під контролем окупаційної влади не пізніше 22 грудня 2023 року.

“Діючи умисно, керуючись ідеологічними та корисливими мотивами, він спланував та організував освітній процес за освітніми стандартами та навчальними планами Російської Федерації та “Донецької народної республіки”, шляхом повного виключення з освітнього процесу вимог до обов’язкових результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти України”, — пишуть слідчі.

До обов’язків “директора” належать:

закупівля товарів для школи у російських постачальників;

забезпечення роботи школи в умовах окупації;

визначення стратегії, цілей та завдань розвитку установи;

затвердження та підписання документів згідно з вимогами Міністерства освіти РФ;

заохочення та покарання працівників школи за стандартами Міністерства освіти Росії;

відповідальність за підвищення кваліфікації вчителів за російськими стандартами;

створення умов для підвищення кваліфікації працівників;

“ефективна взаємодія” та співпраця з органами окупаційної влади;

розпорядження бюджетними коштами окупантів;

забезпечення рівня навчання та заохочення учнів згідно з вимогами Міносвіти РФ;

організація заходів щодо виконання закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації”;

вирішення кадрових, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань.

Крім цього, Тельних продовжує викладати англійську в цій самій школі.

“Впроваджений ним навчальний процес повністю суперечить меті середньої освіти в Україні та формуватиме знання, інші компетентності та світогляд здобувачів освіти, спрямовані на возвеличення Російської Федерації, історичної ролі та заперечення існування культурних цінностей українського народу, його історико-культурних надбань і традицій, української мови, що має на меті збуджувати агресію та ненависть до України”, — вважають правоохоронці.

Раніше ми розповідали про директора сусідньої Касянівської школи Василя Хаю, який очолив заклад в окупації. У грудні 2025 року український суд засудив Василя Хаю до двох років ув’язнення.

Крім цього, журналісти Вільного Радіо розповідали, що більшість педагогів Кальчицької громади не виїхали після окупації й тепер, судячи з російських ресурсів, працюють на владу загарбників. Вони здебільшого не втратили своїх посад: директори й далі керують школами, а вчителі викладають ті самі предмети.