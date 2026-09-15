Іллінівська громада планує вкладатися в дистанційну освіту та тимчасове житло для ВПО

Українські банкноти номіналом 1000 і 500 гривень. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Іллінівська громада планує у найближчі роки зосередити публічні інвестиції на двох напрямах — дистанційній освіті та тимчасовому житлі для переселенців. Загалом у плані йдеться про 13,1 млн грн потенційних інвестицій, однак більшу частину цих грошей — 11,1 млн грн — ще потрібно залучити з інших джерел.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Іллінівської громади на 2027–2029 роки. Його затвердили наприкінці серпня 2026 року.

У документі пояснюють, що пріоритети визначали з огляду на ситуацію в громаді під час повномасштабної війни. Серед основних викликів називають близькість до зони активних бойових дій, постійні ризики для жителів, пошкодження критичної, комунальної та соціальної інфраструктури. Окремо громада бачить потребу в безпечному дистанційному або змішаному навчанні та тимчасовому житлі для ВПО.

На інвестиції розраховують залучити 13,1 млн грн, але більша частина коштів поки не гарантована

У плані на 2027–2029 роки громада визначила орієнтовний обсяг публічних інвестицій у 13,1 млн грн. Водночас із власного бюджету розраховують спрямувати лише 2 млн грн. Ще 11,1 млн грн вказали як фінансування з “інших джерел”.

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій не означає, що всі 13,1 млн грн громада вже має або гарантовано отримає. Це прогнозований обсяг публічних інвестицій. У самому документі зазначають, що проєкти ще мають пройти оцінювання та відбір. Після цього ті з них, які потраплять до інвестиційного портфеля громади, зможуть претендувати на фінансування з місцевого, державного бюджетів або коштів донорів.

Для учнів та вчителів хочуть закуповувати техніку

Один із двох пріоритетів — освіта. На цей напрям із місцевого бюджету громада готова передбачити до 1,2 млн грн.

У плані йдеться про створення умов для дистанційного навчання. Для цього педагогів та учнів хочуть забезпечувати сучасною технікою — гаджетами, ноутбуками та планшетами.

Як цільовий показник у документі вказали 50%, тобто план вважатимуть виконаним, якщо половина від запланованої потреби буде закрита. Водночас не уточнили, скільки саме учнів і педагогів планують забезпечити технікою та скільки пристроїв для цього потрібно. Сам напрям повʼязують зі Стратегією розвитку Іллінівської громади на 2026–2027 роки.

Ще один напрям — тимчасове житло для ВПО та евакуйованих жителів

Другим пріоритетом стала соціальна сфера. Із місцевого бюджету на неї визначили до 800 тис. грн. Ці інвестиції хочуть спрямовувати на створення фонду тимчасового та соціального житла для внутрішньо переміщених людей і мешканців громади на час евакуації. Для цього напряму в документі також зазначили цільовий показник у 50%.

Які саме будинки або квартири можуть увійти до такого фонду, скільки людей там зможуть поселити та скільки коштуватиме його створення, у середньостроковому плані не деталізують.

Водночас не можна сказати, що всі 13,1 млн грн планують розділити між освітою та житлом у пропорції 60% на 40%. Саме так — 1,2 млн та 800 тис. грн — громада розподілила лише ті 2 млн грн, на які розраховує з місцевого бюджету. Як розподілять ще 11,1 млн грн, якщо їх вдасться залучити з інших джерел, у документі не зазначили.

Раніше ми писали про плани повністю релокувати до Полтави Центр первинної медико-санітарної допомоги з Іллінівки. Рік тому там відкрили кабінет сімейного лікаря, однак тепер хочуть перемістити заклад. Штат працівників лікарні довелося скоротити.