Кабінет сімейного лікаря. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Центр первинної медико-санітарної допомоги з Іллінівки домовився про оренду приміщення у Полтаві. Рік тому там відкрили кабінет сімейного лікаря, однак тепер хочуть повністю релокувати заклад. Штат працівників лікарні довелося скоротити.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіли в Іллінівській СВА.

За їхніми словами, ще у травні 2025-го у Полтаві відкрили кабінет сімейного лікаря, де вихідці з громади можуть отримати первинну медико-санітарну допомогу. Нині ж заклад хочуть повністю релокувати до цього міста.

Посадовці вже уклали угоду на оренду приміщення, однак поки закінчують з оформленням документів.

Як уточнили в адміністрації, нині фахівці лікарні працюють в більш безпечних регіонах України. Однак декого довелося скоротити — на початок 2025-го там працювали 46 людей. Цього ж року штат налічував 19 працівник, двоє з яких — виїхали за кордон.

Нагадаємо, в Іллінівській громаді від 1 вересня відновлять навчання у двох школах, трьох дитсадках та ще двох закладах освіти.