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Іллінівська сільська військова адміністрація затвердила план організації навчання у закладах освіти громади у прийдешньому навчальному році. Дистанційне навчання відновлять у двох школах, трьох садках, інклюзивно-ресурсному центрі та центрі позашкільної освіти. Водночас у чотирьох школах і їхніх підрозділах та ще семи дитсадках освітня діяльність залишатиметься призупиненою.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Іллінівської сільської військової адміністрації №476.

Так, дистанційне навчання 1 вересня розпочнуть на базі Іллінівського опорного закладу загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов та Зорянського закладу загальної середньої освіти імені Героя Радянського Союзу Петра Дубрівного.

Водночас у Катеринівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, шкільному відділенні Тарасівського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів, Олександро-Калинівській філії Іллінівського ОЗЗСО та Степанівській філії Іллінівського ОЗЗСО зі структурним підрозділом закладу дошкільної освіти освітня діяльність залишатиметься призупиненою.

У сфері дошкільної освіти у вересні запрацюють дистанційно дитсадки №31 “Білосніжка” села Іллінівка, №8 села Плещіївка та №15 селища Зоря.

Заклади №1 “Рушничок”, №7 “Колосок” та дитсадки сіл Стара Миколаївка, Степанівка, Нова Полтавка та Полтавка, а також дошкільна група Тарасівського навчально-виховного комплексу продовжать бути у стані призупиненої діяльності.

Також від 1 вересня комунальна установа “Інклюзивно-ресурсний центр Іллінівської сільської ради” надаватиме дистанційно послуги дітям з особливими потребами в освіті. Також запрацює “Центр позашкільної освіти Іллінівської сільської ради”.

Нагадаємо, в Іллінівській сільській громаді Краматорського району обдаровані учні та педагоги у 2026-2027 роках отримають грошові виплати за перемоги в олімпіадах, конкурсах і турнірах, місцева влада затвердила оновлений порядок призначення й виплати стипендій і винагород за досягнення у сфері освіти. Розмір виплат — від 300 до 5000 гривень, вони залежать від конкретних досягнень. Розповідаємо, хто саме на які суми зможе претендувати.