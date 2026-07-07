В Іллінівській громаді затвердили виплати стипендій учням та винагород освітянам: кому і скільки

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Іллінівській сільській громаді Краматорського району обдаровані учні та педагоги у 2026-2027 роках отримають грошові виплати за перемоги в олімпіадах, конкурсах і турнірах, місцева влада затвердила оновлений порядок призначення й виплати стипендій і винагород за досягнення у сфері освіти. Розмір виплат — від 300 до 5000 гривень, вони залежать від конкретних досягнень. Розповідаємо, хто саме на які суми зможе претендувати.

Про виплату стипендій та інших винагород за досягнення в освіті йдеться у розпорядженні начальника Іллінівської сільської військової адміністрації №415.

За оновленим документом, серед учнів та вихованців закладів освіти одноразові стипендії надаватимуть:

випускникам базової середньої освіти зі свідоцтвом з відзнакою — 1500 грн + подарунок від 500 грн;

випускникам повної загальної середньої освіти зі свідоцтвом з відзнакою — 3000 грн + подарунок від 600 грн;

випускникам, які склали НМТ на 200 балів з одного предмета — 3000-5000 грн (грошима або подарунком);

переможцям (диплом I ст.) інтелектуальних змагань обласного рівня — 3000-5000 грн;

переможцям (диплом I ст.) інтелектуальних змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів — 3000-5000 грн;

призерам (диплом II ст.) інтелектуальних змагань обласного рівня — 2000 грн;

призерам (диплом III ст.) інтелектуальних змагань обласного рівня — 1000 грн;

призерам (диплом II ст.) інтелектуальних змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів — 3000 грн;

призерам (диплом III ст.) інтелектуальних змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів — 2000 грн;

переможцям турнірів громади чи закладів освіти (I місце) — 1500 грн;

призерам турнірів громади чи закладів освіти (II місце) — 1000 грн;

призерам турнірів громади чи закладів освіти (III місце) — 500 грн;

переможцям конкурсів художньо-естетичного напрямку (I місце) — 500 грн, у разі участі у більш ніж двох конкурсах — 1200 грн;

призерам конкурсів художньо-естетичного напрямку (II місце) — 400 грн, за два і більше конкурси — 1000 грн;

призерам конкурсів художньо-естетичного напрямку (III місце) — 300 грн, за два і більше конкурси — 800 грн;

переможцям конкурсів еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного, гуманітарного, науково-технічного та дослідницько-експериментального напрямків (I місце) — 600 грн, за два і більше конкурси — 1300 грн;

призерам тих самих напрямків (II місце) — 500 грн, за два і більше конкурси — 1200 грн;

призерам тих самих напрямків (III місце) — 400 грн, за два і більше конкурси — 1000 грн;

командам і колективам (до 8 людей) у тих самих напрямках за I місце — 600 грн кожному члену;

командам і колективам за II місце — 500 грн кожному члену;

командам і колективам за III місце — 400 грн кожному члену.

Водночас для педагогічних працівників передбачили таке матеріальне заохочення:

учителям, чиї учні набрали 200 балів на НМТ або стали переможцями олімпіад, конкурсів, турнірів із затвердженого переліку — 3000-5000 грн;

учителям — переможцям конкурсу “Учитель року” обласного та всеукраїнського рівнів — до 5000 грн;

керівникам гуртків — переможцям і лауреатам всеукраїнського етапу конкурсу “Джерело творчості” — 3000-5000 грн.

Кандидатури на отримання стипендії або винагороди подає не сам претендент, а рада закладу освіти або педагогічна рада. Комісія з призначення виплати може після голосування призначити стипендію або винагороду за успіхи у сфері освіти навіть у тому разі, якщо це досягнення не прописане в документі.

Нагадаємо, до кінця червня 2027-го влада Покровська хоче спрямувати загалом майже 350 тисяч гривень з місцевого бюджету на стипендії для обдарованих школярів громади. Таке заохочення виплачуватимуть щомісячно. Журналісти Вільного Радіо писали, скільки людей його отримають.