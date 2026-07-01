Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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До кінця червня 2027-го влада Покровська хоче спрямувати загалом майже 350 тисяч гривень з місцевого бюджету на стипендії для обдарованих школярів громади. Таке заохочення виплачуватимуть щомісячно. Скільки людей його отримає — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Покровської МВА.

За документом, упродовж року — по кінець червня 2027-го — стипендії для обдарованих дітей та молоді у Покровській громаді отримуватимуть 26 школярів. Вони — вихованці місцевих ліцеїв, загальноосвітніх шкіл та навчально-виховних комплексів.

На таку ініціативу передбачили у бюджеті загалом 349,2 тисячі гривень. Заохочення діти отримуватимуть щомісяця, однак виплати різняться — від 1000 до 1200 гривень. Гроші почнуть надходити вже з 1 липня цього року.

Нагадаємо, дітей-переселенців з Покровської громади запрошують безплатно відпочити у таборі “Перлина Донеччини” на Закарпатті.