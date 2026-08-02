У Добропільській громаді ще 195 власникам зруйнованого через війну житла погодили житлові сертифікати за програмою “єВідновлення”. Більшість рішень ухвалили на підставі технічних звітів, ще частину — після дистанційного обстеження будинків. Розповідаємо, які адреси потрапили до нового переліку.
Про це повідомили у Добропільській міській військовій адміністрації.
31 липня 2026 року комісія, яка розглядає заяви на компенсацію за знищене житло, опрацювала 219 звернень мешканців громади.
За результатами засідання:
178 житлових сертифікатів погодили на підставі технічних звітів про зруйновані приватні та багатоквартирні будинки;
ще 17 сертифікатів — за результатами дистанційного обстеження;
7 заявникам відмовили через невідповідність наданих документів;
розгляд ще 17 заяв тимчасово призупинили через нестачу інформації.
У міській адміністрації зазначили, що щодо цих обʼєктів комісія продовжує збирати докази їхнього стану. Для цього використовують матеріали дистанційного зондування Землі, фото й відео, а також надсилають запити до Держгеокадастру, Міноборони та Державного космічного агентства України.
Які адреси потрапили до нового переліку
Житлові сертифікати за технічними звітами погодили власникам житла у Добропіллі, Білицькому, Водянському, а також приватних будинків у Ганнівці та Чернігівці.
Серед багатоквартирних і приватних будинків, які внесли до переліку і оприлюднили, зокрема адреси:
місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 16;
місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 32;
місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 33;
місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 37;
місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 43;
місто Добропілля, провулок Санаторний , будинок 24А;
місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 3;
місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 13;
місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 21;
місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;
місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;
місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;
місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 18;
місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 15;
місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;
місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;
місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 25;
місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 29;
місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 18;
місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 33;
місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 33а;
місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 63;
місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 115;
місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 117;
місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 8;
місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 25;
місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 29;
місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 35;
місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 37;
місто Добропілля, вулиця Банкова, будинок 24;
місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 30;
місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 34;
місто Добропілля, проспект Перемоги, будинок 10;
місто Добропілля, провулок Європейський, будинок 9;
місто Добропілля, вулиця Нова, будинок 5;
місто Добропілля, вулиця міста-героя України Маріуполя, будинок 16;
місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 32;
місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 37;
місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 25;
місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 36;
місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 38;
місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 44;
місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 48;
місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 4;
місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 9;
місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 23;
місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 29;
місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 37;
місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 39;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 38;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 42;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 3;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 9;
місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 31;
місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 12;
місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 16;
місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 22;
місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 23;
місто Білицьке, провулок Вільний, будинок 1;
селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 4;
селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 18;
селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 4;
селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 8;
селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 12;
селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 19;
селище Водянське, вулиця Дружби, будинок 1;
селище Водянське, вулиця Дружби, будинок 5;
приватні будинки по населенним пунктам: м. Добропілля, м. Білицьке, с. Ганнівка, сел. Водянське, сел.Чернігівка;
місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 36;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 35;
місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 23;
селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 12;
селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 14;
селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 23;
приватні будинки по населенним пунктам: м. Добропілля, с. Ганнівка, с. Світле.
Як отримати компенсацію через портал “Дія”
Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.
Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.
З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: (093)515-70-11 або (093)340-61-41.
Якщо комісія попросила заявника надати додаткові документи, їх потрібно надіслати у Viber за номером: (066) 949 78 83.