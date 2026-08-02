Зруйнований внаслідок російської атаки будинок у Добропільській громаді, липень 2026 року. Фото: Поліція Донеччини

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У Добропільській громаді ще 195 власникам зруйнованого через війну житла погодили житлові сертифікати за програмою “єВідновлення”. Більшість рішень ухвалили на підставі технічних звітів, ще частину — після дистанційного обстеження будинків. Розповідаємо, які адреси потрапили до нового переліку.

Про це повідомили у Добропільській міській військовій адміністрації.

31 липня 2026 року комісія, яка розглядає заяви на компенсацію за знищене житло, опрацювала 219 звернень мешканців громади.

За результатами засідання:

178 житлових сертифікатів погодили на підставі технічних звітів про зруйновані приватні та багатоквартирні будинки;

ще 17 сертифікатів — за результатами дистанційного обстеження;

7 заявникам відмовили через невідповідність наданих документів;

розгляд ще 17 заяв тимчасово призупинили через нестачу інформації.

У міській адміністрації зазначили, що щодо цих обʼєктів комісія продовжує збирати докази їхнього стану. Для цього використовують матеріали дистанційного зондування Землі, фото й відео, а також надсилають запити до Держгеокадастру, Міноборони та Державного космічного агентства України.

Які адреси потрапили до нового переліку

Житлові сертифікати за технічними звітами погодили власникам житла у Добропіллі, Білицькому, Водянському, а також приватних будинків у Ганнівці та Чернігівці.

Серед багатоквартирних і приватних будинків, які внесли до переліку і оприлюднили, зокрема адреси:

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 16;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 32;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 33;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 37;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 43;

місто Добропілля, провулок Санаторний , будинок 24А;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 3;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 13;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 21;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 18;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 15;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 18;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 33;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 33а;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 63;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 115;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 117;

місто Добропілля, мікрорайон Сонячний, будинок 8;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 37;

місто Добропілля, вулиця Банкова, будинок 24;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 30;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 34;

місто Добропілля, проспект Перемоги, будинок 10;

місто Добропілля, провулок Європейський, будинок 9;

місто Добропілля, вулиця Нова, будинок 5;

місто Добропілля, вулиця міста-героя України Маріуполя, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 32;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 37;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 36;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 44;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 48;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 4;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 37;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 39;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 16;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 22;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 23;

місто Білицьке, провулок Вільний, будинок 1;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 4;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 18;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 4;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 8;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 12;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 19;

селище Водянське, вулиця Дружби, будинок 1;

селище Водянське, вулиця Дружби, будинок 5;

приватні будинки по населенним пунктам: м. Добропілля, м. Білицьке, с. Ганнівка, сел. Водянське, сел.Чернігівка;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 36;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 35;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 23;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 12;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 14;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 23;

приватні будинки по населенним пунктам: м. Добропілля, с. Ганнівка, с. Світле.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Якщо комісія попросила заявника надати додаткові документи, їх потрібно надіслати у Viber за номером: (066) 949 78 83.

Нагадаємо, що на попередньому засіданні комісії погодили компенсації за зруйноване житло ще 129 мешканцям. 112 житлових сертифікатів надали згідно з технічними звітами, ще 17 — після дистанційного обстеження.