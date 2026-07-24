Компенсації за зруйноване житло отримають ще 129 мешканців Добропільської громади: які адреси

Добропілля у березні 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

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Місцева влада Добропільської громади погодила компенсації за зруйноване житло ще 129 мешканцям: відповідне рішення ухвалили на засіданні профільної комісії у п’ятницю, 24 липня. 112 житлових сертифікатів надали згідно з технічними звітами, ще 17 — після дистанційного обстеження. Водночас 13 мешканцям громади відмовили у компенсаціях, а ще 67 звернень призупинили для пошуку додаткових доказів руйнування будинків. Розповідаємо, власники яких саме будинків домоглися отримання житлових сертифікатів.

Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 24 липня 2026 року. Документ можна прочитати на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Так, комісія надала компенсації за нерухомість за наступними адресами:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 40;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 46;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 48;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 24;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 35;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 40;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 2;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 28;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 41;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 5;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 12;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 19;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 35;

місто Добропілля, вулиця Банкова, будинок 24;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 34;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 18;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 33а;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 16;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 33;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, будинок 37;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 115;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 117;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 63;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 35;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 13;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 15;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 26;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, провулок Санаторний, будинок 24А;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 18;

приватні будинки у населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Світле, сел. Водянське, сел. Чернігівка;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 19;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 12;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 4.

Вісім заяв відхилили через невідповідність наданих даних. Ще 39 — призупинили для пошуку додаткової інформації.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, військові країни-агресорки намагалися здійснити масштабну спробу прориву в бік Добропілля. Для цього вони використали десятки одиниць бронетехніки, але українські захисники зірвали наступ, знищили частину озброєння окупантів і їхнього особового складу.