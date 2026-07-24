Сили оборони зупинили спробу масованого танкового прориву росіян у напрямку Добропілля

Пілоти прикордонного підрозділу “Фенікс” знищують російський танк, що їде в напрямку Добропілля. Скриншот Вільного Радіо з відео захисників

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Військові країни-агресорки намагалися здійснити масштабну спробу прориву в бік Добропілля. Для цього вони використали десятки одиниць бронетехніки, але українські захисники зірвали наступ, знищили частину озброєння окупантів і їхнього особового складу.

Про це повідомили на офіційній сторінці Головного відділу безпілотних авіаційних систем “Фенікс” Державної прикордонної служби України.

Військові розповіли, що загарбники довго накопичували сили для наступу. Але разом із суміжними підрозділами “Феніксу” вдалося зупинити штурм.

“Окупанти довго стягували залишки своєї «величі» — таких масштабних спроб прориву у нашій зоні відповідальності не було вже давно. Втім, усе це залізяччя так й лишилося спаленим у полях та вздовж посадок Донеччини”, — заявили захисники.

Загалом пілоти прикордонного підрозділу знищили девʼять танків, дві бронемашини й три реактивних системи залпового вогню “Град”, які мали прикривати рух техніки. Крім озброєння, захисники ліквідували кілька десятків окупантів.

Раніше ми писали, що українські військові уразили переправу в районі Новоекономічного. Окупанти використовували її для логістики.