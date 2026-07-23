Українські військові уразили переправу в районі Новоекономічного — її використовували окупанти для логістики

Вибухи на ТОТ. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Сили оборони завдали удару по понтонній переправі в районі Новоекономічного, яку війська країни-агресорки використовували для логістичних цілей. Також захисники атакували зосередження живої сили поблизу Горлівки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що у ніч на 23 липня Сили оборони завдали серії уражень по низці воєнних цілей військ країни-агресорки, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ці атаки організували в межах кампанії зі зниження потенціалу загарбників.

Так, у районі Новоекономічного українські захисники завдали удару по понтонній переправі. Росіяни використовували цю конструкцію для логістичних цілей — перекидання сил та техніки.

Окрім цього, оборонці атакували район зосередження живої сили окупаційних військ в Горлівці. У Генштабі не уточнили наслідки цієї атаки — втрати росіян, ймовірно, уточнюють.

“Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у відомстві.

Нагадаємо, електропідстанції в тимчасово окупованих Маріуполі та Ясинівці потрапили під удари. Українські військові стверджують, що ці атаки були частиною операції Сил безпілотних систем.