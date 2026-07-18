Момент ураження електропідстанції “Азовська” у тимчасово окупованому Маріуполі. Скриншот з відео 414 окремої бригади безпілотних систем “Птахи Мадяра”

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Електропідстанції в тимчасово окупованих Маріуполі та Ясинівці потрапили під удари протягом останніх 72 годин. Українські військові стверджують, що ці атаки були частиною операції Сил безпілотних систем на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив командир 414 окремої бригади безпілотних систем “Птахи Мадяра” Роберт Бровді (Мадяр).

За його словами, за останні три доби українські військові уразили 12 енергетичних об’єктів на тимчасово окупованих територіях. У цьому переліку, зокрема — електропідстанція в Ясинівці та підстанція “Азовська” напругою 220 кВ в окупованому Маріуполі. Зазначимо, підстанції з такою напругою використовують не для живлення окремого будинку чи вулиці, а для передачі енергії між великими вузлами енергосистеми. Тому її ушкодження може призвести до масштабного знеструмлення в окупованому Маріуполі та інших частинах окупованої Донеччини.

Бровді також заявив, що від початку липня українські підрозділи безпілотних систем уразили 83 енергетичні вузли на тимчасово окупованих територіях.

Раніше ми писали, що українські військові уразили на околицях тимчасово окупованого Донецька центр збірки дронів, склади наземних роботизованих комплексів і місце розташування російських військових. За даними Сил оборони, звідти окупанти забезпечували свої підрозділи, зокрема на Покровському напрямку.