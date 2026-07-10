ЗСУ уразили логістичний вузол і базу росіян у Донецьку, — 7 корпус ДШВ

Ураження на околицях тимчасово окупованого Донецька. Скриншот Вільного Радіо з відео 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ

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Українські військові провели антилогістичну операцію, у межах якої уразили центр збірки дронів, склади наземних роботизованих комплексів і місце розташування особового складу росіян на околицях тимчасово окупованого Донецька. Саме звідти окупанти здійснювали постачання своїх наступальних підрозділів, зокрема задіяних у боях на Покровському напрямку.

Про це розповіли в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Провели операцію військові 237 окремого батальйону безпілотних систем корпусу. За допомогою комплексів української оборонної компанії Fire Point вони завдали серію ударів по околицях Донецька.

“Цей район є одним із ключових логістичних вузлів російського угруповання на Донеччині. Саме звідси ворог підтримує підрозділи, які ведуть наступальні дії, зокрема на Покровському напрямку”, — зауважили в 7 корпусі ДШВ.

У результаті захисникам вдалося знищити центр збірки та підготовки до польотів FPV-дронів і важких ударних бомберів типу “Баба Яга”. Крім того, вони уразили склади наземних роботизованих комплексів і місце розташування військових країни-агресорки.

Нагадаємо, впродовж травня-червня українські дронарі атакували логістику окупантів на ТОТ Донеччини щонайменше 79 разів.